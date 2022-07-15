閃電升息3碼後 菲律賓央行總裁：不排除8月再上調利率

在周四 (14 日) 閃電宣布升息 3 碼之後，菲律賓央行總裁 Felipe Medalla 周五表示，他不排除 8 月份再次升息的可能性。

菲律賓央行沒等到 8 月會議，就大幅升息來壓抑通膨，當被問及央行是否仍在考慮 8 月會議上進一步升息時，Medalla 表示，「可能會也可能不會」，他強調，這將依賴數據決定。

Medalla 指出，根據通膨情況，利率仍有上調空間，不過現在 8 月升息 50 基點的需求要小得多。

Medalla 表示，央行會基於已經發生的事情和預期會發生的事情，來做出決策，目前他們認為，聯準會本月將升息 75 個基點。

在央行意外提高借貸成本至 3.25% 後，距離疫情前 2019 年的水準僅 75 個基點。今年迄今為止，菲律賓央行共已升息 125 個基點，以期追上全球腳步，提高利率並抑制本幣貶值。

菲律賓披索兌美元匯率今年下跌 9.45%，成為東南亞表現最差的貨幣。披索的貶值引起了當局的擔憂，即這可能帶來更高的食品和燃料價格，抑制消費者需求。

ING 經濟學家 Nicholas Mapa 發布報告，認為菲律賓央行第 3 季將至少再升息一次，如果通膨繼續居高不下，還可能會進一步收緊。

菲律賓今年前 6 個月的年通貨膨脹率平均為 4.4%，超出了央行 2%-4% 的目標範圍。