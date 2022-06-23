面對高通膨 菲律賓央行連兩個月升息 印尼央行決定按兵不動

菲律賓央行周四 (23 日) 宣布升息 25 個基點，為連續第 2 個月升息，以因應通膨。鄰國印尼央行維持利率不變，稱通膨依然可控。

兩家央行的決策均符合市場預期，股匯市受影響不大。菲律賓宣布升息後，披索兌美元匯率下跌 0.1% 至 54.5，菲股在決策前已經收盤，跌 1.7%。印尼盾兌美元漲約 0.2%，股市幾乎沒有變化。

菲律賓近期的通膨速度來到 3 年多以來最快，央行也在升息上追趕進度。央行總裁 Benjamin Diokno 表示，央行「準備採取一切必要的政策行動」，以使消費者價格在中期內回升至 2% 至 4% 的目標。

菲律賓央行將今年的通膨預期從上個月的 4.6% 上調至 5%，並預計，明年通膨將從之前的 3.9% 上漲 4.2%，然後在 2024 年回落至 3.3%。

ING Groep NV 經濟學家 Nicholas Mapa 表示，儘管今年通膨率再次超過目標，但央行認為，目前的價格飆升主要是成本推動，因此不支持激進的升息周期。他認為，相對不那麼激進的緊縮步伐，表明有必要支持增長。

印尼央行周四將 7 天期逆回購利率維持在 3.5% 不變，此舉使印尼與亞洲多數國家不同，其餘各國多已開始提高借貸成本，以應對不斷飆升的通膨。

印尼央行堅稱，雖然今年國內物價漲幅將超過央行設定的 2%-4% 的目標，但由於國家補貼和提高存款準備金率，有助於控制物價壓力，因此並不急於收緊貨幣政策。