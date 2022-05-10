小馬可仕獲壓倒性勝利 篤定當選菲律賓總統

菲律賓大選初步統計結果顯示，前獨裁者之子小馬可仕 (Ferdinand Marcos Jr.) 已經取得足夠票數，篤定當選菲律賓總統。36 年前，他的父親、被視為獨裁者的馬可仕曾倉皇逃離這個國家。

95% 的選票完成計票之後，這位 64 歲的前參議員贏得了 3030 萬張選票，占總統選票總數的 56.5%。其主要對手副總統 Leni Robredo，後者獲得約 1440 萬張選票，占比 26.9%。

儘管優勢明顯，但小馬可仕並沒有急於宣布勝利，他的副總統搭檔是現任總統杜特蒂 (Rodrigo Duterte) 長女 Sara Duterte-Carpio。當選人將於 6 月 30 日就職，任期為 6 年。

過去兩年，菲律賓遭受疫情爆發及之後嚴格封鎖的打擊，下任總統還需要處理目前更嚴重的貧困及失業問題，還有長達數十年的穆斯林和共產主義叛亂。

菲律賓長期以來一直是美國的傳統軍事盟友，但在 2016 年總統大選後，杜特蒂向中國靠攏，並戲劇性地宣布菲律賓與美國「分離」。外界預期，菲律賓的新政府將試圖在美中之間遊走，尋求最大利益。

鮑爾亞洲集團 (BowerGroupAsia) 菲律賓事務主管 Victor Andres Manhit 表示，目前尚不清楚小馬可仕的預期勝利將如何改變該國與中國的關係，但公眾對這種對中國的傾向感到不滿，並有一些微妙的變化暗示。

30 年前馬可仕家族掠奪菲國金庫，在民眾反對腐敗和殘暴統治的抗議聲中逃走。他的母親伊美黛 (Imelda Marcos) 過往因奢華作風飽受爭議，她在馬可仕 1989 年在美國過世後返國。

小馬可仕被菲律賓人稱為 Bongbong，他以「團結和希望」為口號，承諾提供更多就業機會、降低價格以及對農業和基礎設施進行更多投資。他呼籲「再次崛起」，喚起人們對他父親那個所謂「國家黃金時代」的懷念。

批評者認為，小馬可仕正試圖為年輕選民改寫其家族極具爭議的歷史，包括透過網軍等方式為家族洗白。但與此同時，有批評者認為他不太可能再複制他父親的獨裁統治風格。

人權工作者 Myles Sanchez 表示，她認為如果小馬可仕團隊贏得勝利，代表歷史走回老路。