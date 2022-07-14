台塑新設資安長 電子材料副總李應源出任

因應金管會要求，為強化公司資安管理，上市櫃公司需設立資安單位，台塑 (1301-TW) 今 (14) 日宣布，將新設資訊安全長一職，自 8 月起將由台塑電子材料部副總經理李應源擔任。

金管會要求，國內資本額達 100 億元以上、前一年底屬台灣 50 成分股、主要經營電商商品或服務企業，必須在今年底前設立資訊安全單位、指派資訊安全長，未來將會按季追蹤辦理情形。截自 4 月底，共有 113 家符合資格，3 月底共有 46 家已經設置完成，即 41% 公司完成設置。

台塑因今年上半年俄烏戰爭爆發使原油上漲，石化產品也順勢走揚，帶動公司產品價格走高，上半年營收 1449 億元，年增 9.6%，稅後純益 377.7 億元，年增 7.3%，每股純益 5.93 元，營收、獲利、EPS 皆創歷史同期新高。

展望後市，台塑認為，中國近期疫情反復，僅享受短暫解封行情，且歐美宅經濟產品進入庫存調整，使亞洲加工外銷訂單大幅減少，同時印度、孟加拉進入雨季，需求萎縮，石化產品行情不如預期。

台塑表示，需求端較保守情況下，第三季則因 14 廠將進行歲修，開工率將不如前季，因此，在量、價齊跌下，第三季收將較前一季減少，但獲利受惠現金股利 62 億元挹注，獲利表現仍維持穩定。