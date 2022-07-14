〈財報〉摩根大通第2季提撥壞帳準備金 獲利大減28%

摩根大通 (JPM-US) 周四 (14 日) 表示，由於提撥不良貸款準備金 4.28 億美元，第 2 季獲利大幅下滑。

小摩第 2 季財報業績數字如下：

●每股獲利 2.76 美元，低於 Refinitiv 分析師估計的每股 2.88 美元

●營收 316.3 億美元，低於預期的 319.5 億美元

摩根大通當季獲利較上年同期下跌 28% 至 86.5 億美元，合每股 2.76 美元，主要貢獻度都來自提撥準備金。一年前該行獲利最大主因是釋出 30 億美元的準備金。

摩根大通是美國資產規模最大的銀行，市場密切關注該行在這個充滿矛盾趨勢的第 2 季的業績表現。

一方面，失業率仍然很低，這意味著消費者和企業償還貸款應該沒有困難。利率上升和貸款增加意味著銀行的核心貸款活動變得更加有利可圖。金融市場的波動對固定收益交易者來說是一個福音。

但由於擔心經濟衰退近在咫尺，分析師已開始調降美國銀行業的獲利預期，而大多數大型銀行股價最近幾周已跌至 52 周低點。來自資本市場活動和房貸的收入急劇下降，在金融資產普遍下降的情況下，業者可能會宣布新的減記動作。

重要的是，銀行業一年前享有的關鍵利多、因貸款優於預期而釋出準備金可能會逆轉，因為隨著衰退風險增加，銀行被迫為潛在的違約預留資金。

早在 4 月，摩根大通就率先開始為貸款損失預留資金，並在本季為建立信貸準備金提撥 9.02 億美元的費用。這與 CEO 戴蒙 (Jamie Dimon) 對前景更保守的看法一致；戴蒙上月警告投資人經濟「颶風」即將來臨。