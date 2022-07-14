鉅亨美股雷達：市場關注多項數據 巴菲特再加碼西方石油

美股重要看點：

市場關注即將發布的失業金、美國生產者物價指數 (PPI) 數據。摩根大通 (JPM-US)、摩根士丹利 (MS-US) 將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 2.961%，美股期貨週四 (14 日) 下跌，道瓊期貨跌 1.32%，標普 500 期貨跌 1.26%，那斯達克 100 期貨跌 0.91%。

美國勞工部週三 (13 日) 公布美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增幅達 9.1%，再創逾 40 年新高，華爾街紛紛揣測聯準會升息 4 碼的可能性。CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金利率期貨交易員預測聯準會 7 月升 4 碼的機率飆升到逾 80%，而 3 碼的機率從先前的 95% 降至 20% 左右。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克指出，四十年來最高的 CPI 數據令人感到擔憂，聯準會可能採取哪些緊縮行動應對？一切皆有可能，此言暗示聯準會不排除本月 FOMC 會議升 4 碼的可能性。

美國聯準會 (Fed) 周三 (13 日) 發布褐皮書表示，自 5 月中旬以來，美國經濟持續以溫和速度增長，但幾個聯準銀行所在地區出現越來越多經濟放緩跡象，有關經濟衰退的討論也越來越多。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 警告，美國的通膨「高得令人無法接受」，並表示降低物價漲勢將是華盛頓的「首要任務」。

美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 週三 (13 日) 警告，若沒有出現嚴重的經濟衰退，通膨不太可能下降。

周四將發布 6 月生產者物價指數 (PPI)。PPI 是按月計算國內生產商的物價變化；同時將發布失業救濟金申請的失業數據。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月 PPI 年率 (%)，前值 10.8

美國 6 月 PPI 月率 (%)，預估 0.8，前值 0.8

美國 6 月核心 PPI 年率 (%) 前值 8.3

美國 6 月核心 PPI 月率 (%)，預估 0.5，前值 0.5

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 23.5

美國上週續領失業金人數 (萬人)，前值 137.5

重要個股動態：

「股神」巴菲特仍持續加碼西方石油（Occidental Petroleum）(OXY-US)，本周已再敲進 430 萬股股票，使持股比重升至 19.2%，顯示巴菲特似乎看好石油前景。

波克夏公司 (BRK.B-US) 周三（13 日）提交給美國證券交易委員會（SEC）的資料顯示，本周來約已投入 2.5 億美元，目前共計持有西方石油股票 1.794 億股，總市值約 104 億美元。

波克夏的最新買進行動，使持股比率接近 20%，此一門檻將讓波克夏能財報中認列西方石油的收益，這被稱為權益會計法。分析師預估今年西方石油的淨利將超過 100 億美元。

OXY 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Netflix 周三 (13 日) 宣布，微軟 (Mircosoft) 已成為廣告版訂閱方案的合作夥伴。

為了能在今年年底之前推出低價廣告版方案，Netflix 過去幾個月以來與多家公司洽商，包括 Google 和 Comcast。比起 Comcast 和旗下有 YouTube 的 Google，微軟沒有與 Netflix 直接競爭的串流服務。

Netflix 營運長 Greg Peters 表示，微軟證明有能力支援 Netflix 所有需求，因此攜手打造新的廣告版訂閱服務，而且微軟提供技術和銷售端創新的靈活性，還能為用戶提供隱私保障。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

《路透》報導，對特斯拉 (TSLA-US) AI 人工智慧和駕駛輔助科技研發舉足輕重的 Andrej Karpathy 周三 (13 日) 宣布辭職，沒有說明理由。特斯拉執行長馬斯克目標在年底前完成汽車全自動駕駛研發作業，Karpathy 的離去引人關注。

瑞信分析師指出，Karpathy 辭職可能反映出特斯拉的全自動駕駛技術、及 Robotaxi 自動駕駛計程車在進展上的問題。

Karpathy 宣布辭職後，特斯拉股價在盤後交易下跌 1%。