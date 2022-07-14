Netflix含廣告訂閱方案 與微軟攜手合作

Netflix 周三 (13 日) 宣布，微軟 (Mircosoft) 已成為廣告版訂閱方案的合作夥伴。

為了能在今年年底之前推出低價廣告版方案，Netflix 過去幾個月以來與多家公司洽商，包括 Google 和 Comcast。比起 Comcast 和旗下有 YouTube 的 Google，微軟沒有與 Netflix 直接競爭的串流服務。

Netflix 營運長 Greg Peters 表示，微軟證明有能力支援 Netflix 所有需求，因此攜手打造新的廣告版訂閱服務，而且微軟提供技術和銷售端創新的靈活性，還能為用戶提供隱私保障。

針對廣告版訂閱方案的進度，Peters 僅表示「還在很初步的階段」，要做的事還很多。

對微軟來說，與 Netflix 合作對廣告部門是振奮的消息。廣告事業占微軟總營收的 6%。

Netflix 多年來拒絕推出含廣告的訂閱服務，但目前面臨用戶成長難保的困境，4 月透露研擬推出廣告版方案。共同執行長 Reed Hasting 最近曾在預錄的財報說明會中表示，為用戶提供低價廣告版訂閱方案「有其道理」。

這家串流巨擘為了帶動用戶成長，為原創內容砸下重金，也因此提高訂閱費用。但最近一次公布財報時，Netflix 透露漲價雖然有助營收，卻也導致該季的美、加用戶人數減少 60 萬。

Netflix 預定美東下周二公布第 2 季財報，但早就預告可能減少 200 萬訂閱用戶。

Netflix(NFLX-US) 周三收盤上漲 1.21% 至每股 176.56 美元，今年來仍累計崩跌逾 70%。微軟 (MSFT-US) 則下跌 0.3%，報每股 252.72 美元。