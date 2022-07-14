Fed褐皮書：美國部分地區經濟出現放緩跡象 衰退討論增加

美國聯準會 (Fed) 周三 (13 日) 發布褐皮書，自 5 月中旬以來，美國經濟持續以溫和速度增長，但幾個聯準銀行所在地區出現越來越多經濟放緩跡象，有關經濟衰退的討論也越來越多。

褐皮書指出，即使幾份報告顯示，與前幾個月相比，食品、大宗商品和能源價格增幅已所有放緩，但依舊處於歷史高點。

Fed 透過褐皮書表示，轄下部分地區的聯繫窗口注意到衰退風險有增加的可能性，且因汽油和食品價格上漲，全美大部分地區的消費者支出均有所回落。

按地區來看，芝加哥聯準銀行所在地區消費支出略微增加，但可自由支配支出浮現放緩跡象。Fed 指出，不斷增加的成本正在擠壓零售商的獲利。

聖路易聯準銀行的一位養殖業的聯繫窗口表示，燃料和穀物價格正在推動物價走高，另一位兒童照護業的人士表示，高價的消毒產品導致客戶費用增加。

達拉斯聯準銀行的零售商表示，銷售表現因供應鏈挑戰和庫存吃緊而疲軟，Fed 於報告表示，在此情況下，整體前景相當悲觀且具有高度不確定性。

在波士頓聯準銀行轄區，幾家企業打算實施大幅漲價計畫，Fed 並稱，波士頓酒店今年 2 月至 5 月期間的房價幾乎翻了一倍，舊金山轄區也觀察到酒店和機票價格上漲的情況，該區聯繫窗口普遍預期，短期內成本壓力將持續，甚至有惡化的可能。

費城轄區內關於經濟衰退的討論聲音越來越大。褐皮書報告稱：「關於未來經濟衰退的討論越來越多，導致就業、薪資和物價增長略為下滑。」