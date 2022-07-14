雷虎發展新一代無人機中央控制系統 拚拓國防業務

新北市政府今 (14) 日舉辦民安 8 號大型災害防救災演習，國內無人機領導廠商雷虎 (8033-TW) 攜手中華電信 (2412-TW)，受邀演練無人機空中基地台緊急起飛，並提供救災指揮中心和人員即時通訊，雷虎表示，正積極發展新一代無人機中央控制系統 (Command Tower)，將可用於國家國防和防衞需求，後續商機可期。

雷虎此次在演習中展演與中華電信共同發展的無人機空中基地台系統，此為專為通訊中斷打造的救災無人機，結合中華電信 5G 通訊科技，可為災害現場提供緊急通訊設備。

雷虎表示，除了與中華電信合作的長滯空高負載無人機，也正在積極發展新一代更大型的 T-200 中繼機，以及新一代無人機中央控制系統。

其中，T-200 中繼機可讓訊號傳播更加無死角，而新一代無人機中央控制系統則可搭配衞星車和多架無人機群飛，提供前進災區救災人員與指揮中心的核心網路通訊，有利進一步應用於國家國防。

由於目前少見無人機運用在防災和救災中，雷虎看好，未來有望進一步拓展國家國防及防衞需求等市場，並為緊急救災做出最大的貢獻。

民安 8 號大型災害防救災演習由新北市長侯友宜親自主持，演練以大型災害防救災為主軸，並結合風災、空難事故和毒化物災害進行實兵演練。