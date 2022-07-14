〈焦點股〉大立光法說前夕買盤進場押寶 光學股群起上攻

台股今 (14) 日開低後隨即翻揚，電子權值股回穩，其中，股王大立光 (3008-TW) 舉行法說會前夕，吸引買盤進場押寶，股價一度勁揚逾 4%，衝上 1945 元，創 3 個半月新高，挑戰重回 2000 元大關，光學族群集體上攻，包括佳凌 (4976-TW)、先進光 (3362-TW) 盤中均亮燈漲停。

大立光法說會今天下午登場，除了公布第二季獲利外，第三季是否仍有旺季效應，以及毛利率、產能利用率能否回升、新廠進度和車用市場布局等四大重點，也是法人高度關注焦點。

大立光近來重回本土法人懷抱，股價率先突破半年線反壓，外資也已連二買，今天續獲資金點火，一度大漲超過 4%，最高來到 1945 元，為今年 3 月底以來新高。

在股王帶動下，光學族群今天也量價齊揚，車用鏡頭廠佳凌率先亮燈漲停，衝上 42.5 元，先進光盤中也攻上漲停板，達 63.3 元，此外，今國光、亞光、玉晶光、中揚光等多檔漲勢也相當強勁。

蘋果預計將在 9 月 14 日發布 iPhone 14 系列，市場樂觀看待換機潮，用戶可望從低價的 Android 手機轉向中高階蘋果手機，不過，美系外資最新報告認為，整體智慧型手機需求仍低迷，加上中低階市場競爭加劇，維持對大立光「中立」評等，目標價 1950 元。