權王台積電繳稅550億元蟬聯冠軍 陽明270億元躍居亞軍

根據財政部公布的營所稅申報結算，統計到 6 月 30 日止，北區國稅局轄區內企業自繳稅額達 2560.54 億元，稅額高居五區國稅局之冠，以財報資料對照推敲，研判繳稅冠軍應是台股權王台積電 (2330-TW) 拿下，貢獻國庫約 550 億元營所稅居冠，陽明 (2609-TW) 則以 270 億元的稅額異軍突起，排名第二。

5 月報稅季已經落幕，根據財政部最新統計，今年全國營所稅自繳稅額約 6524.49 億元，較去 (110) 年增加逾 5 成以上。

五區國稅局中，北區國稅局轄區涵蓋新北市、桃園市與新竹縣市，是許多上市櫃公司、科技大廠總部所在地，因此貢獻稅額也最多，自繳稅額共 2560.54 億元，較去年同期大增 64.16%，高居五區國稅局之冠。

進一步看北區國稅局轄區內的繳稅大戶，有單一企業自繳稅額超過 550 億元居冠，排名第二的繳稅額也有 270 億元，至於繳稅大戶究竟是哪家企業，國稅局則說，基於保密原則，因此無法透露。

不過若從財報資料進行比對，推估北區繳稅大戶應該仍是由護國神山台積電拿下，亞軍推敲應該是去年營收創歷史新高的陽明海運，受惠於獲利大增，帶動營所稅額增加，以 270 億元稅額居次，其繳稅金額更直逼南區國稅局約 287 億元。

其次則是台北國稅局，自繳稅額共 2079.84 億元、年增幅約 25.85%，研判主要來自於轄區內金控業的貢獻。