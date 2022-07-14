〈台積電法說〉上修今年營收展望、半導體庫存修正 一文看懂九大重點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (14) 日舉行法說會，第二季毛利率、獲利及 EPS 再締新猷，第三季毛利率高標更將挑戰 6 成，公司更上調今年美元營收預估值，由原先的可望超標 24-29%，上修至成長 34-36%，此外，高效能運算、特殊製程及半導體庫存調整等議題也都是法人關注焦點。《鉅亨網》整理出本場法說會的九大重點，讓讀者一文看完快速看懂。

Q2 毛利率、獲利、EPS 登峰

受惠漲價效益、先進製程放量，以及新台幣貶值助攻，台積電第二季雙率飛越財測，毛利率衝上 59.1%，逼近 6 成大關，單季獲利 2370.3 億元，季增 16.9%，年增 76.4%，每股純益 9.14 元，優於市場預期，毛利率、獲利與 EPS 再度登峰，上半年純益年增超過 6 成，每股大賺 16.96 元。

今年美元營收成長估達 34-36%

總裁魏哲家表示，雖然消費性電子需求疲弱，部分客戶面臨庫存調整，但車用、資料中心需求穩健，因此，上調今年美元營收預估值，由原先的可望超標 24-29%，上修至成長 34-36%，並重申未來幾年營收年複合成長率 (CAGR)15-20% 目標。

高效運算將成主要成長動能

魏哲家認為，雖然宏觀環境不確定性將延續至明年，但台積電技術領先地位持續推進，支持營運成長，預期明年產能利用率將維持健康水準，未來幾年高效運算 (HPC) 將成主要成長動能；從台積電近期財報來看，第二季已是連續兩季高效運算營收占比超越智慧型手機。

第三季毛利率估逼近 6 成

展望第三季，台積電預估，營收將達 198-206 億美元，相當於季增 9-13%；以 1 美元兌換新台幣 29.7 元計算，營收估達 5880.6-6118.2 億元，相當於季增 10-14.5%，毛利率估 57.5-59.5%，營益率 47-49%，毛利率有機會再超越第二季的 59.1%，續朝 6 成邁進。

部分資本支出遞延至明年

魏哲家表示，供應鏈不順使設備供應商面臨挑戰，成熟製程、先進製程設備交期均拉長，預期部分資本支出將遞延至明年。台積電原預估，今年資本支出將達 400-440 億美元，財務長黃仁昭補充，今年資本支出規模估接近先前預估的低檔 (400 億元)。

擴增特殊製程產能

魏哲家表示，台積電資本支出都是根據長期需求來規劃，過去幾年大多擴充先進製程產能，但看好未來終端裝置的半導體矽含量持續增加，因應客戶需求，與客戶緊密合作，擴增特殊製程產能，並兩度強調對此「非常有信心」。

半導體庫存修正延續至明年上半年

全球智慧型手機、個人電腦和消費終端市場需求轉弱，魏哲家表示，已看到供應鏈採取行動降低庫存水位，半導體供應鏈庫存過高的現象，需幾季時間重新平衡至較健康水準，目前半導體週期近似於「典型週期 (typical cycle) 」，預期庫存調整可能會持續到明年上半年。

明年產能利用率維持健康水準

在技術領先和差異化方面，魏哲家說，相較過去幾年，台積電目前技術領先地位更穩固，隨著 5 奈米、4 奈米及 3 奈米等技術陸續量產，將擴大客戶產品組合與潛在市場，儘管總經不確定性可能會持續到明年，但台積電技術領先地位持續提升，支撐業績成長。

再者，在產業大趨勢下，對運算的結構性需求大幅提升，推動對效能與節能運算的更大需求，這些都須採用先進製程技術；透過全面的 IP 生態系統和優化的製程技術，建立高效能運算的強大產品組合，預計高效運算將成驅動長期成長的主要引擎。魏哲家預期，明年產能利用率將維持健康水準。

在美國無合資設廠計畫

談及美國建廠議題，董事長劉德音指出，美國新廠人力成本等支出，確實高於原先預期，但客戶需求殷切，也是台積電擴展當地業務的機會，將持續爭取補貼。至於是否合資設廠？劉德音說，雖然 20 多年前曾在美國合資，但考量客戶需求隨景氣循環有所調整，希望新產能可支援所有客戶需求，因此不考慮。