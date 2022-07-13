蘋果再下一城 Adyen商家可開始使用Tap to Pay

蘋果 (AAPL-US) 已慢慢在 iPhone 上推出 Tap to Pay 支付服務，隨著荷蘭支付公司 Adyen 的加入，Nike、G-Star 和 Burton 等平台都可在商店中使用該服務。

Adyen 給予其商業夥伴在 iPhone 上訪問 Tap to Pay 功能，如今商業不必透過複雜的註冊或硬體，只要一支 iPhone 就能接受 Apple Pay 或卡片點擊支付。

透過 Adyen 取得在 iPhone 上獲得 Tap to Pay 的企業包括 Vince、Burton、G-Star、Scotch & Soda、Nike、Fresh 和 Lightspeed Commerce Inc。美國地區今天可以開始使用該服務，美國以外的 Adyen 附屬合作夥伴可以提出申請。

Adyen 營運長 Kamran Zaki 表示：「新功能將改變消費者和企業查看移動支付的方式。iPhone 上的 Tap to Pay 易於使用，並利用 iPhone 的內置安全功能來保護企業的業務和客戶數據的私密性和安全性。」

iPhone 上的 Tap to Pay 有各種商業好處，包括易於安裝、快速結帳體驗和安全的支付方式，同時也因無須支付硬體設備，讓現場支付更簡便。

然而，Tap to Pay 採用速度很慢，Shopify 是最早完全支持該服務的公司。Stripe 和 Square 則與其夥伴正在進行測試，預計今年稍晚全面推出。