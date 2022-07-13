蘋果財報月底揭曉 華爾街看法不一

蘋果公司將在美東 28 日 (台灣 29 日) 公布財報，目前華爾街看法不一，KeyBanc 認為 Mac 為主的硬體業務可能出現大於預期的營收減幅，美國銀行 (BofA) 認為蘋果產品的需求仍強。

KeyBanc 資本周二 (12 日) 維持蘋果「加碼」評等，但把目標價從 191 美元調降至 173 美元，低於 FactSet 訪調分析師預估平均值 183.69 美元，但仍比蘋果目前股價高 18%。

分析師 Brandon Nispel 表示，KeyBanc 追蹤美國 180 萬名信用卡和金融卡卡友的消費支出並編纂「KFLD(Key First Look Data)」指數，顯示 6 月的消費者支出比 5 月下降 4%，遠不如三年平均每月 5% 增幅，且是連三個月下滑，寫下 2020 年第 1 季以來最漫長的連跌紀錄。

蘋果即將公布的會計年度第 3 季財報，約是日歷年的 4 到 6 月， KFLD 指數顯示，這段時間的消費支出比第 1 季下滑 18%，遠遜於三年平均每季 12% 增幅。因此 Nispel 認為，蘋果第 3 季的硬體業務表現可能遠低於歷史水準。

KeyBanc 分析師以消費趨勢觀察蘋果業績。(圖: AFP)

蘋果往年的第 3 季硬體業務約下滑 6%，但華爾街對今年第 3 季預測糟得多，估下滑 19%，代表可能有某些意料之外的因素，導致結果低於預期。

Nispel 調降蘋果營收預估，以反映硬體欲振乏力的現況，尤其是 Mac。他對第 3 季營收預測從原本的 846.6 億美元降至 807.3 億美元， 已低於 FactSet 共識 824.4 億美元。

美銀、Cowen 認為需求良好

不過美銀證券分析師 Wamsi Mohan 表示，種種跡象顯示，新 iPhone 的需求仍「健康」。

Mohan 表示，蘋果 3 月推出換購降價之後，最近在美國、英國等地降低以舊機換新機的價格，代表 iPhone 的需求仍「健康」，保持 200 美元目標價和買入評級。

iPhone 和 Mac 分別占蘋果第 2 季 (3 月 26 日為止) 營收的 52% 和 11%。

投資銀行 Cowen 分析師 Krish Sankar 則表示，由於 iPhone 和 Mac 需求良好，蘋果第 3 季財報將符合華爾街預期。他預估 iPhone 產量約 4600 萬支，Mac 和 iPad 出貨量較前一季下滑。

Sankar 說，雖然有供應鏈瓶頸和總體經濟的問題，蘋果仍是防禦性標的，維持 200 美元目標價。

蘋果 (AAPL-US) 周二收高 0.68% 至每股 145.86 美元。該股過去三個月以來共下跌 12.8%，超過道瓊同期的 8.8% 跌幅。