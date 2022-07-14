小摩：比特幣生產成本大減至13000美元 對價格走勢不利

摩根大通 (JPMorgan) 本周發布報告表示，比特幣的生產成本已從 6 月初的約 24000 美元，降至目前的 13000 美元左右，降幅接近 45%，可能對比特幣的未來價格造成負面影響。

由 Nikolaos Panigirtzoglou 領導的摩根大通策略師指出，根據劍橋比特幣電力消費指數 (Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index)，生產成本下降的原因在於電力使用量減少，礦工們部署效率更高的挖礦機，來保護獲利。

然而，這也可能成為比特幣價格上漲的主要障礙。這是由於一些市場參與者，會認為生產成本是比特幣在熊市中價格區間的下限，當價格低於成本，礦工將選擇不再生產。

報告說：「雖然這有助於提高礦工的盈利能力，減輕礦工出售比特幣資產以增強流動性，或去槓桿的壓力，但生產成本的下降可能被視為不利於比特幣的價格前景。」

比特幣價格在去年 11 月觸及近 69000 美元的高點後，到今年第二季，已經跌掉逾 60%，礦工們大舉拋售，以支持經營成本，近 1 個月，比特幣價格大多在 2 萬美元價格附近波動。

上個月，以 Panigritzoglou 為首的摩根大通策略師曾表示，礦工出售比特幣的行為，可能使比特幣價格在第三季繼續承壓。

此外，如果根據摩根大通數據，比特幣生產成本實際上達到了 13000 美元，那麼礦工們可能會從其新產品中獲得可觀的利潤。

鏈上數據提供商 Glassnode 最近的報告指出，長期持有人 (LTH) 投降的可能性增加，「比特幣投資者還沒有走出困境」。

分析師指出，依價格走勢，比特幣必須漲至 22500 美元左右，突破其 200 日均線，並保持在該均線之上，才能恢復上升趨勢。