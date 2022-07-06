對比特幣看法由「中性」升至「積極」 女股神：市場處於極度超賣狀態

儘管近期加密貨幣市場波動，但享「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 表示，對比特幣前景的看法由「中性」升至「積極」。

由於升息和通膨擔憂引發的避險情緒，今年來比特幣暴跌。伍德作為比特幣的忠實支持者之一，在比特幣自歷史高點持續下跌之際，依然堅持投資比特幣。

她表示，比特幣從歷史高點下跌 70%，並且處於或低於一些重要價格水準，像是 200 週移動平均線、市場一般成本、長期和短期持有的購買成本，以及 2017 年的峰值。「比特幣低於這些水準是反常的，表明市場已經處在極度超賣的狀況。這樣的情況歷史上只出現過四次，大部分的虧損應該已經出現。」伍德說道。

總體來說，伍德認為比特幣市場沒有什麼值得擔憂的地方，因為比特幣市場經受住了一場具有重大歷史意義的總體經濟風暴。

GlobalBlock 加密貨幣分析師 Marcus Sotiriou 也認為，比特幣可能接近臨時觸底點，因為從歷史上看，當其利潤供應百分比 (PSP) 為 40% 至 50% 時，通常已經觸底。但是，在通膨令人信服地放緩之前，令人無法對持續上升趨勢充滿信心。

一批信徒相信，比特幣價格在 2 萬美元附近是短期底部，這包括了薩爾瓦多總統 Nayib Bukele。他上周發表推文，表示他的政府以每個 19000 美元的價格，購買了 80 個比特幣。

逢低買進的比特幣買盤上周五 (1 日) 現身，幫助比特幣收復 2 萬美元關卡。截稿前，比特幣報 20,135.09 美元，24 小時內跌 0.6%。