風險偏好回歸 比特幣短線走強 升破22000美元

隨著市場風險偏好回歸，比特幣 (BTC) 追隨股市的漲勢，周五 (8 日) 升至逾一周高點。但一些技術分析者認為，短期反彈仍可能是假象，下跌趨勢尚未逆轉。

據 Investing 報價數據，比特幣周四大部分時間均在 20400 美元上方，台北時間周五清晨開啟攻勢，升破 22000 美元，以太幣 (ETH) 也突破 1250 美元。至台北時間 13:44，比特幣報 22042 美元，24 小時漲 8.6%，以太幣報 1254 美元，24 小時漲 7.7%。

加密貨幣相關股票也在強漲，Coinbase 漲逾 10%，Riot Blockchain 漲 16%，創下近一年來最大單日漲幅。

加密貨幣走勢 (圖表取自 investing.com)

Harris 金融集團管理合夥人 Jamie Cox 表示，市場的上漲是在美國申請失業救濟人數增加的背景下出現的，這可能是一個薪資壓力可能已經到頂的信號。他認為，若這一趨勢持續，意味著金融狀況已足夠趨緊，從而限制聯準會的升息幅度。

IDX Digital Assets 投資長 Ben McMillan 指出，風險市場全面上漲，因此加密貨幣交易走高並不意外，「在一連串的壞消息和大量清算之後，許多加密貨幣投資者仍在觀望等待下一隻鞋子落下」。

比特幣恐懼與貪婪指數升到 20，高於前日的 18 及上周的 11，但仍在極度恐慌區域。

Twitter 用戶 Roman 發布圖表指出，當前走勢與過去 8 個月的短期發展相似，短期上漲誘使許多交易者相信底部已經到來，而實際上，趨勢仍然是負面的。

今年第 2 季，由於全球央行的鷹派走向，以及多個加密貨幣陷入危機，整體市場低迷，比特幣價格在這一季暴跌近 60%，今年以來下跌逾 50%。