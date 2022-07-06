在比特幣單季大跌60%後 加密貨幣市場恐懼略見消退

比特幣價格繼續在 2 萬美元上下波動，不過在歷經加密貨幣史上最糟的一季之後，市場情緒已經先走出最糟的谷底。

根據 Arcane Research 數據，加密恐懼與貪婪指數 (The crypto Fear and Greed Index) 周二 (5 日) 攀升至 19，創下兩個月來的最高點。雖然它還是在「極度恐懼」範圍，但已經慢慢向「恐懼」區域靠近，來到兩者邊界附近。

他們寫道：「加密市場的情緒已經低迷了幾個月，但本周我們看到了輕微的改善。」

加密恐懼與貪婪指數 (圖表取自 alternative.me)

在傳統市場中，恐懼與貪婪指數根據波動動量和需求等因素，衡量投資者情緒。由 alternative.me 開發的加密版本，則透過看漲與看跌，並考慮社群媒體趨勢與 Google 搜尋等因素做出，指數範圍由 0 到 100。

台北時間周三午盤，比特幣 (BTC) 價格暫報 20164 美元，24 小時跌 0.26%，以太幣 (ETH) 報 1140 美元，24 小時跌 1.6%。此前，交易員利用美國股市周末休市的機會買入，亞洲時段的交易也顯得較為熱絡。

今年第 2 季，由於全球央行的鷹派走向，以及多個加密貨幣陷入危機，整體市場低迷，比特幣價格在這一季暴跌近 60%。

此外，Arcane Research 指出，比特幣的 7 天波動率達到了 4 月初以來最低，而 30 天的波動率則一直處於高位。