美國首批單一個股ETF上市 SEC警告：這些產品不適合散戶

在美股還在淒風苦雨之際，美國首批槓桿式單一股票 ETF 將於周四 (14 日) 上市，監管機構對這些 ETF 的潛在風險發出了一連串警告。

AXS Investments 將推出 8 檔個股的 ETF，允許投資者對特斯拉 (TSLA-US)、Nvidia Corp. (NVDA-US) 和 PayPal Holdings Inc.(PYPL-US) 等單一公司進行反向或槓桿押注。這類產品在歐洲已經頗具規模，但在美國還是首次推出。

然而，這種個股 ETF 一經推出，就引來美國證券交易委員會 (SEC) 的批評。雖然這家監管機構沒有沒有阻止這些基金，但幾名官員已經就它們對投資者和市場構成的威脅發出警告。

SEC 主席 Gary Gensler 本周提醒，這些產品「存在特殊風險」，專員 Caroline Crenshaw 告誡投資顧問，不要向散戶推銷這些產品。SEC 投資者教育和倡導辦公室主任 Lori Schock 警告，這類 ETF 的波動性巨大。

Crenshaw 發布聲明說：「與其他複雜的交易所產品一樣，單一股票 ETF 可能對某些了解其獨特特徵的投資者有用，然而，它們對投資者和市場來說都是有風險的產品。」

已推出 ETF 的標的包括：特斯拉、康菲石油 (COP-US)、波音 (BA-US)、PayPal、富國銀行 (WFC-US)、Salesforce(CRM-US)、NIKE(NKE-US) 和 Nvidia Corp. 。

AXS 執行長 Greg Bassuk 表示，公司將專注於教育投資者，這些 ETF 是為交易老手準備的。

在 6.2 兆美元的美國 ETF 市場中，槓桿單一股票基金是一種罕見的新品種，從主題 ETF 到 smart-beta ETF 等眾多類型基金陸續推出，已讓市場日益飽和。

AXS 申請了 18 檔 ETF，但現在只推出了 8 檔。GraniteShares、Direxion 以及一些較小的基金公司，也在尋求將單一個股 ETF 推向市場。