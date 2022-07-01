蘋果iPhone 14中國需求暢旺 預售訂金創新高

天風國際證券分析師郭明錤週四 (30 日) 推文指出，中國市場對蘋果 iPhone 14 的需求，可能比 iPhone 13 還更強。
郭明錤根據其最新調查指出，一些中國經銷商、零售商和手機炒家不得不為 iPhone 14 支付有史以來最高的預售訂金，來確保供應無虞，這意味著中國市場對 iPhone 14 的需求可能會高於預期。
郭明錤透露，目前在中國市場上，iPhone 14 訂金明顯高於 iPhone 13，在一些地區甚至是 iPhone 13 的兩倍。零組件供應商和 EMS 廠的 iPhone 14 出貨量預測分別為 1 億部和 9000 萬部。中國市場對 iPhone 14 的強勁需求，可能會降低市場對 iPhone 14 上市後訂單減少風險的擔憂。
市場解讀，儘管 iPhone 13 全球第一季高階手機市場銷售居冠，但近期數據顯示，中國 iPhone 銷量比去年同期下滑 4%。
Counterpoint Research 最新數據顯示，蘋果在今年全球第一季高階手機市場居冠，市佔率高達 62%，三星以 16% 的市佔率排名第二，第三名則為中國的 OPPO (5%)。iPhone 13 系列幫助蘋果奪冠可謂功不可沒，自去年 10 月以來，iPhone 13 一直是全球每月最暢銷的機型。
不過，根據 Strategy Analytics 最新研究，中國 618 購物節期間，智慧型手機銷量爲 1400 萬部，較去年同期下降 25%，其中蘋果銷售近 700 萬部 iPhone 穩居銷量王寶座，年減 4%，小米和榮耀分居二、三名。
蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.80% 至每股 136.72 美元，今年迄今跌幅達 24.88%。