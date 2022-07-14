財報公布在即 又一位分析師下調Meta、Alphabet預期

第二季財報公布在即，Alphabet (GOOGL-US) 和 Meta Platforms (META-US) 的獲利預期持續走低，係因華爾街分析師不斷下調對廣告驅動型的網路公司財務預期。

由於華爾街分析師認為，經濟低迷將不可避免地令企業縮減廣告支出，因此過去幾周不斷大幅下修 Alphabet 和 Meta 的財務預期，周三 Cowen 分析師 John Blackledge 也加入此一陣營，下修這兩大巨擘的財報預期和目標價，但維持兩家股票「優於大盤」的評級。

Alphabet 周三下跌 53.34 美元或 2.34%，收 2227.07 美元；Meta 上升 0.13%，收 163.49 美元。

針對 Meta，Blackledge 將其目標價自 300 美元降至 275 美元，且調降其財務預期一路至 2027 年，其背後理由包括：廣告支出的增長放緩、宏觀經濟和外匯阻力，且 Reels 短影片服務要能完全營利仍面臨挑戰，以及蘋果 iPhone 的 APP 追踪透明度隱私政策的持續影響。他對 Meta 今年的財務預測較華爾街共識低 1%，而對明年的估值較共識低 3%。

Blackledge 指出，在與數位機構專業人士交談後，對方表示，6 月季度的數位廣告整體支出下降 1%，包括對 Meta 的 Instagram 平台廣告支出下降 10%，部分是因為 Reels 貨幣化程度低於其他媒體平台。該專業人士也預期，第三季會溫和反彈，部分係因年度比較的門檻較寬鬆。

針對 Alphabet，Cowen 分析師將目標從 3200 美元下調至 3000 美元。他認為，搜尋廣告業務仍有健康的需求，但數據將面臨史上困難的比較，且抖音帶來的競爭加劇，YouTube 部門可能多少受到衝擊。

Blackledge 表示，同一位消息來源指出，谷歌搜索廣告支出年增長 18%，表現優於 Meta 的處境，但仍低於第一季 23% 的年增長率。他目前預期 Alphabet 第二季「搜尋和其他」廣告業務的營收成長 14.5%，較先前估計的 16% 成長率下降。

Alphabet 將於 7 月 26 日發布財報，而 Meta 預計次 (27) 日發布。







