〈紐約匯市〉6月通膨飆 美元指數高點回落 歐元兌美元短暫跌破平價

美國周三 (13 日) 公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 攀逾 40 年新高，帶動美元指數自 20 年高點回落，歐元兌美元則在短暫跌破平價後回升。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.06%，報 108.01，盤中一度再創 2002 年 12 月以來新高，隨後回落。

經濟數據方面，美國公布 6 月 CPI 年增 9.1%，高於市場預期，也是逾 40 年來最大增幅，物價高漲迫使美國民眾必須花費更多在汽油、食品、醫療保健和房租上。

高漲的通膨數據促使交易員加大對 Fed 在 7 月會議上升息 100 個基點的押注，至少升息 75 個基點也幾乎塵埃落定。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 在數據公布後表示，高於預期的 6 月 CPI 代表決策官員可能需要在本次會議上考慮升息 100 個基點。

歐元兌美元周三暴跌，是 2002 年 12 月以來首度跌破平價，隨後反彈，截稿前升 0.22% 至 1.0058 美元。對於俄烏戰爭後，各國對俄羅斯實施制裁使歐洲陷於能源危機的擔憂，持續傷害歐元。

DRW Trading 市場策略師 Lou Brien 表示，試圖打壓俄羅斯的制裁行動也在傷害歐盟，歐元區正在擺脫疫情的艱難時期，但這額外的麻煩也降低了歐元的吸引力。

市場預期，歐洲央行 (ECB) 將睽違逾 10 年後在 7 月 21 日的會議上升息 25 個基點，且歐元貶值不太可能影響利率路徑。歐洲央行發言人表示，正在關注歐元匯率，因為這對通膨有影響，但央行並未設立具體水平。

加拿大央行意外升息 1 個百分點後，加元兌美元飆升，截稿前，加元兌美元升 0.32% 至 1.2979 加元兌 1 美元。

加國央行本次升息幅度是 1998 年以來最大，激進的緊縮步伐鞏固加元的優勢地位，即使美元本月表現強勢，兌所有貨幣幾乎都在攀升，但自 6 月底以來，加元兌其他 G10 貨幣均走高。

Monex Europe 分析師 Simon Harvey 稱，加拿大央行的行動將真正幫助加元免於大宗商品和股票帶來的下行壓力。他並稱，美元兌加元匯率一直難以突破 1.3 加元，這種動態仍會在未來幾周持續。

加拿大帝國商業銀行策略師 Bipan Rai 也認為，加元兌非美元貨幣仍處於有利位置，但兌美元匯率存在下行風險。

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