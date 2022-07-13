〈台幣〉股匯齊揚貶轉升收29.855元 交投清淡

台北股匯今 (13) 日雙雙走揚，台股在國安基金授權進場激勵下，大漲 374 點，重回 14300 點之上，新台幣兌美元匯率也由貶轉升，下午更出現拋匯力道，終場升值 4 分，收在 29.855 元，但市場關注美國即將公布的通膨數據，交投偏淡，台北及元太外匯市場總成交值僅 10.335 億美元。

新台幣兌美元匯率今天一度貶至 29.92 元，盤中續創 25 個月新低，但買、賣匯雙方呈現拉鋸，匯價又回到平盤附近拉鋸，午後最高來到 29.845 元，升值 5 分，台北外匯市場成交金額 7.01 億美元，元太外匯市場成交金額 3.325 億美元。

台股今天開高走高，一度大漲超過 400 點，國安基金啟動護盤，激勵台積電等權值股展開反攻，電金傳各類股齊揚，助攻加權指數收復萬四及 5、10 日線，終場勁揚 374 點，收在 14324 點，三大法人同站買方，合計買超 111.66 億元，外資終止連 3 賣，回頭買超約 57 億元。

美元指數周二 (12 日) 小幅上漲，力守在 108 之上，市場不斷放空歐元，導致美元兌歐元一度觸及平價，美國最新通膨數據 13 日將出爐，外界預估 6 月 CPI 年增率恐擴大至 8.8%，將進一步帶動美元走升。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數回跌 0.32%，韓元升值 0.4%，歐元反彈 0.24%，人民幣與日圓約升 0.21-0.22%，新加坡幣升 0.14%，新台幣升 0.13%。