日元現鈔賣出閃見0.2208創25年新低 換5萬台幣多賺5700元

日本央行總裁黑田東彥重申維持貨幣寬鬆路線，今 (11) 日再度加重日元貶勢，一度來到 137.1 日元兌 1 美元，創 24 年新低，日元兌新台幣同步走弱，根據台銀牌告匯率顯示，日元現鈔盤中最低來到 0.2208 元，創 25 年來新低水準；相較今年 3 月初高點，兌換新台幣 5 萬元，相當於多賺到逾 5700 元。

日本前首相安倍晉三 8 日遇襲身亡後，日元一度小幅反彈，不過，黑田東彥周一表示，會毫不猶豫進一步的實施貨幣寬鬆政策，東京外匯市場今天上午出現大量買進美元、拋售日元的交易，導致日元加速趕底，失守 137 關口，再寫 24 年來新低。

日元兌新台幣方面，若以今年 3 月初高點來看，當時現鈔賣出價 0.2493 元，兌換新台幣 5 萬元，約可換得 20 萬 561 日元，今天日元現鈔賣出價驚見 0.2208 元，再創台銀有統計以來新低，若兌換新台幣 5 萬元，約可換得 22 萬 6449 日元，僅 4 個月的時間，就能多換 25888 日元，約合新台幣 5716 元。

日本上月中旬已開放外國觀光團入境，雖然目前排除自由行旅客，但日元匯價直直落，仍吸引散戶進場換匯，為未來全面開放觀光旅遊做準備，不過，專家評估，日元長線看貶，不排除進一步邁向 140 大關，建議旅客可採分批換匯原則，避免賠了價差。

美國 6 月非農新增就業報 37.2 萬人，遠優於市場預期的 26.8 萬人，失業率報 3.6%，與 5 月持平，顯示美國就業市場正穩定回溫。市場預期，聯準會為因應通膨，將進一步加快收緊貨幣政策的腳步。