〈貴金屬盤後〉空頭回補買盤出力 黃金率領銀銅鉑鈀收高 

美國周三 (13 日) 公布的 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 9.1%，再創 40 年新高且超越市場預期，市場開始押注聯準會 (Fed) 本月將升息 3 碼以上，黃金期貨下跌，但終場隨著美元拉回，而逆勢攀高。

8 月交割的紐約黃金期貨價格盤中逆轉，收盤上漲 10.70 美元或 0.6%，報每盎司 1735.50 美元，稍早最低曾跌到 1704.50 美元，是 2021 年 3 月 31 日以來最低。

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 說，貴金屬價格因美元貶值而獲得提振，加上黃金跌向關鍵的 1700 美元關卡，引發空頭回補買盤。

Karnani 表示，淨空頭部位非常龐大，而且貴金屬是通膨避險工具，金價周三的翻紅是熊市反彈還是趨勢反轉，關鍵在接下來到下周一的走勢。

美國 6 月 CPI 較去年同期上漲 9.1%，比市場預估的 8.8% 還高，不計能源和食品的核心 CPI 年增幅為 5.9%，也高於市場預期的 5.7%，但低於 5 月的 6%。

期貨市場交易員如今預估，Fed 7 月底升息 4 碼 (100 個基點) 的機率超過 60%。

FOREX.COM 分析師 Fawad Razaqzada 說，CPI 報告後的市場反應顯示，投資人認為經濟將受到嚴重傷害，不只有 Fed 會加速升息，也可能在明年第 1 季翻轉目前的鷹派立場。

他說，人們也開始思考，若 Fed 明年初轉為降息，黃金會不會再度受寵，但無論如何，除非美元停止升值，否則金價不會大幅反攻。

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