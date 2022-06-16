Spotify：經濟不確定性高 將放緩人員招聘

Spotify(SPOT-US) 在週三 (15 日) 給員工的信中表示，在經濟充滿不確定性的情形下，為節省開支 ，將放緩招聘速度 25%。

Spotify 執行長 Daniel Ek 表示，將會減少人員招聘目標 25%，但也強調公司仍將繼續招聘和發展，只是在接下來的幾個季度中，招聘速度將會放慢，並更加謹慎。

Spotify 在過去一年中大舉招聘新的員工，主要是為研發團隊 Spotify 進行招募。目前該公司在全球擁有約 8,230 名員工。

Spotify 財務長 Paul Vogel 在本月初曾提醒投資人，正在密切關注全球經濟情勢。儘管尚未看到對業務的實質性影響，但公司正評估近期的員工人數增長。

當時，Spotify 也向投資人提供業務前景樂觀的評估，並預測在對 Podcast 和有聲書上的投資，將推動未來 10 年的增長。Spotify 預估，Podcast 業務有望在未來一到兩年內實現獲利，接下來三到五年，毛利率估達 30% 至 35%，長期來看甚至可達 40% 至 50%，但沒有說明具體時間。

Ek 也預期，Spotify 聽眾數將在 2030 年達到 10 億，且每年可望創造 1000 億美元收入，毛利率也將達到 40%。

不過，目前隨著經濟面臨不確定，通膨上升及俄烏衝突等影響，Spotify 與其他公司一樣開始放緩招聘，有部分甚至宣布裁員。像是 Uber(UBER-US) 和 Lyft(LYFT-US) 也都已經宣布放慢招聘。