馬斯克收購推特連續劇的8種可能結局

在馬斯克和推特 (TWTR-US) 傳奇中的最新一章，馬斯克告訴這家社交媒體公司不再打算收購它。推特董事長泰勒 (Bret Taylor) 立即回擊宣稱該公司打算訴諸法庭，以按照商定的價格和條款強制完成這筆 440 億美元的交易。

很難預測這齣戲最終會如何結束，尤其是在涉及善變的交易撮合者的情況下。但《CNBC》整理出 8 種可能的情況：

1. 交易結束，馬斯克支付分手費

從理論上講，這可能是對每個人最簡單的選擇，毋須訴訟，馬斯克同意支付 10 億美元終止費，而推特繼續自行運作，即使估值遠低於 440 億美元。這也是推特聯合創始人威廉斯 (Ev Williams) 支持的路徑。當時他推文表示，如果他還在董事會中，他會問「我們是否可以讓這整件醜陋的事煙消雲散」。

問題是，如果讓馬斯克脫身，董事會可能違反其受託責任。因此泰勒的回應顯示推特無意這樣做。

推特也有一個強有力的法律論據，即馬斯克鎖定以每股 54.20 美元的價格收購該公司。若讓他支付分手費後走人，可能會讓推特的股價進一步走低。由於投資人質疑是否以及何時會產生交易，它們的交易價格已經大幅折讓。該股上周五 (8 日) 收於 36.81 美元。

2、推特勝訴，馬斯克收購公司

歷史上從無先例讓法官支持所謂的「特定表現」條款來執行一項價值高達 440 億美元的交易合約。但也有法官強迫買家完成交易的例子，即使它們不想要。

2001 年，德拉瓦州衡平法院裁定泰森食品公司 (TSN-US) 必須以先前商定每股 30 美元價格收購當時美國最大牛肉經銷商 IBP 公司。在交易簽署後兩家公司財務業績都出現下滑，泰森曾試圖退出交易。但法官裁定泰森不能因為後悔而走人，該公司被迫以最初商定的價格收購 IBP，該價格對 IBP 的估值為 32 億美元。直到今天，泰森還擁有 IBP。

3、推特勝訴，馬斯克賠償損失

正如 Vanderbilt 大學法學教授里克斯 (Morgan Ricks) 的推文所言，法官可能會選擇讓馬斯克支付賠償金而不是強制執行收購，尤其是考慮到馬斯克無視政府規章制度的記錄。法官可能會擔心，如果馬斯克不想收購推特，他可能會使所有權過渡變得更加困難，反而產生殘酷的附帶損害。

如果結果是這樣，法官可以命令馬斯克向推特支付數十億美元的賠償金，而不是取得所有權。支付的損害賠償金額將由法院決定。

4. 馬斯克同意與推特達成和解

在這種情況下，馬斯克可能會支付 10 億美元的分手費，並在調解程序中再支付推特數十億美元。和解可能必須足以讓推特董事會能夠向投資人解釋，它已做出正確的受託人決定，接受和解金而不是提起訴訟。

5. 馬斯克在法庭上勝訴，無需支付違約金

如果馬斯克證明推特向他提供了虛假訊息，並且真實的細節對公司產生重大不利影響，他可以安全脫身而無需支付分手費。在他為何終止交易的文件中，馬斯克聲稱推特在簽署合併協議後並未履行其合同義務。

馬斯克的主要論點是，推特沒有提供足夠的細節或證據來證明其垃圾郵件帳戶占所有帳戶的 5% 或更少，正如該公司所聲稱的。

如果法官裁定推特未依承諾提供足夠的訊息，馬斯克也可能會退出交易。但這將使垃圾郵件帳戶問題變得毫無意義。

6. 馬斯克再次改變主意

在過去幾個月裡，馬斯克先是同意加入推特董事會，後來馬上決定不加入，然後將推特交易「擱置」並修改了交易的融資方式。現在他說不想再收購推特。

根據他以往言行不一的歷史，不排除他可能再次改變主意。馬斯克可以從推特獲得更多關於垃圾郵件帳戶的信息，如果滿意，也可能再次表示將以每股 54.20 美元的價格收購。

7. 馬斯克和推特同意降價

馬斯克試圖結束交易的動機可能是讓推特降低收購價格的談判策略。自 4 月 25 日馬斯克同意收購推特以來，美股一些媒體和科技股的價值已大幅下跌。社交媒體同行 Snap (SNAP-US) 在此期間下跌 50%。

馬斯克和推特有可能同意降低價格以適應市場背景；也可能會支付非常痛苦的分手費，以確保不會再次嘗試重新談判。

8. 白馬騎士出現，收購推特

這可能是最不可能的結果，但仍有可能出現另一家公司會以低於每股 54.20 美元的價格收購推特。推特董事會可能會強調，這筆交易比將馬斯克告上法庭提供更多的確定性。

話雖如此，如果推特敗訴或和解，另一位買家收購推特似乎更可能在訴訟後發生。屆時，馬斯克將被排除在外，但推特將尋求獲得全部 440 億美元或額外賠償的選擇。但目前知沒有任何買家有興趣收購推特。