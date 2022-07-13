Canoo將供應沃爾瑪電動送貨車Q4出貨 台廠沾光

零售通路商沃爾瑪 (WMT-US) 近日宣布與電動車新創 Canoo(GOEV-US) 達成協議，將採購 4500 輛電動送貨車，以實現 2040 年淨零排放目標，雙方預計第四季開始生產出貨，明年讓電動送貨車正式上路，而台廠中包含被動元件大廠國巨 (2327-TW)、觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 均是 Canoo 股東之一。

面對減碳趨勢，FedEx(FDX-US)、Amazon(AMZN-US)、UPS(UPS-US) 等全球貨運物流、零售通路商陸續規劃將大型快遞車隊轉採用電動車，而沃爾瑪也在近日與國際車廠敲定採購電動車事宜，最新則是與 Canoo 採購 4500 輛電動送貨車 LDV，也不排除進一步增購至 1 萬輛。

根據 Canoo 規劃，沃爾瑪擬採購的電動送貨車 LDV(Lifestyle Delivery Vehicle)，將有助沃爾瑪擴大與消費者間的配送網路，該款電動車也計畫在今年第四季生產出貨。

台廠國巨、宸鴻近年也看好電動車發展，在 Canoo 與特殊目的收購公司 (SPAC)HCAC 進行合併時，就分別投資 1000 萬美元與 1 億美元，取得約 0.429%、4.29% 股權，雖然 Canoo 一度傳出現金流問題，但隨著沃爾瑪等大廠採購訂單到位，未來發展仍值得期待。

不過，宸鴻在 Canoo 掛牌上市後，陸續出脫持股，根據宸鴻財報顯示，目前持股 Canoo 比重已降至約 2.96%。