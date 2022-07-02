中國三大航企砸重金向空巴大採購 民航業復甦在即？

根據中國媒體周五（1 日）報導，中國南方航空 (600029-CN)、中國國際航空 (601111-CN)、中國東方航空 (600115-CN)，三大中國航空先後宣布向空中巴士簽約訂購 A320 NEO 客機訂單，共計 292 架，按照 2020 年 1 月目錄價，總價值約為 372.57 億美元。此舉可能意味著中國放寬入境隔離政策後，民航業復甦在即。

南方航空、中國國航、東方航空分別購買 96、96、100 架空中巴士的 A320 NEO 系列飛機，基本價格分別為 122.48 億美元、122.13 億美元、127.96 億美元。

三大航公告均顯示，飛機購買合約交易金額是經合約簽訂雙方以公平磋商釐定。實際交易中空中巴士會給予較大優惠幅度，因此本次購買飛機的實際價格將低於上述基本價格。這次均為三大航企有史以來數量最大和金額最高的單筆訂單。

此外，三家公司也均給出了各自的購機理由，在公告中，東方航空提到，基於對於民航業未來發展的信心，公司需提前對機隊運力進行規畫和儲備。中國國航及南方航空均提到，本次飛機交易符合本公司十四五規畫制定的機隊發展策略，有助於增強本公司市場競爭力。

中國官媒指出，受疫情影響，今年 3 月以來，民航航班量持續下降，但 5 月以來隨多輪民航紓困政策落地以及疫情控制狀況良好，民航產業逐漸復甦。此外，隨著中國復工復產，有利民航業的政策也一一出籠，包括縮短入境人員隔離時間等。

除此之外，航空貨運也正逐漸恢復。國信證券在報告中寫道，長期來看疫情的影響終將過去，未來能將再次見到民航產業大放異彩，如有朝一日選擇開放，民航需求有望迅速且猛烈的恢復。