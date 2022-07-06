〈美股盤後〉美債殖利率又見倒掛 道瓊小幅收黑

華爾街對經濟衰退即將來臨的擔憂日益加劇，美股週二 (5 日) 開盤挫低，道瓊早盤大跌逾 600 點，2 年期和 10 年期美債殖利率出現倒掛，紐約原油價格跌破每桶 100 美元關卡，能源股重創，太陽能股也表現不佳，銀行股普遍疲弱，不過科技股力挽狂瀾，那指收紅逾 1.7%，道瓊跌幅收斂，收黑近 130 點。

7 月 4 日美國獨立日假期結束後，投資人重返市場，但市場情緒依然脆弱，在對經濟衰退的擔憂和對通膨過高的擔憂之間搖擺不定，亞特蘭大 Fed GDPNow 指標預計第二季 GDP 成長率將收縮 2.1%。再加上第一季下跌 1.6%，已符合技術面的衰退定義。2 年期和 10 年期美債殖利率週二出現倒掛，加深全球第一大經濟體步入衰退的疑慮。

由於美國經濟前景迅速惡化，市場交易員預計聯準會將在明年全面扭轉貨幣政策，並在 2023 年年中降息。

市場緊接著將聚焦週三公布聯準會 FOMC 的 6 月會議紀要、美國 6 月 ISM 非製造業指數和美國 5 月 JOLT 調查職位空缺報告，進一步了解聯準會對未來經濟政策的態度與方針，以及總體經濟走勢。

地緣政治方面，美國財政部長葉倫和中國副總理劉鶴週二舉行電話會議，雙方討論美中總體經濟和金融發展，以及物價上漲和糧食安全挑戰下的全球經濟前景，這次通話是兩人自去年 10 月以來首次直接進行討論。

針對中方持續呼籲美方取消全部對華加徵關稅，白宮週二回應，拜登政府仍在考慮關稅相關選項，不過《POLITICO》週二報導，美國總統拜登僅考慮對價值 100 億美元的中國商品取消關稅，同時為企業啟動新的豁免申請程序。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.50 億例，死亡數突破 634 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。

週二 (5 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊以能源、公用事業和材料拋售最猛烈，僅通訊服務、非必需消費品和資訊科技收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王氣勢如虹。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.89%；Meta (META-US) 大漲 5.10%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 4.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.60%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.26%。

道瓊成分股互有消長。雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.63%；開拓重工 (CAT-US 下跌 )2.54%；IBM (IBM-US) 下跌 2.48%；Nike (NKE-US) 上漲 3.1%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.38%。

費半成分股逾半揚升。AMD (AMD-US) 上漲 2.08%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.04%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.31%；美光 (MU-US) 大漲 5.74%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.38%； 高通 (QCOM-US) 上漲 1.86%。

台股 ADR 僅台積電收黑 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.16%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.00%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.15%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.89% 至每股 141.56 美元。摩根大通表示，蘋果產品的預計交貨時間表明，iPhone 的平均交貨期穩定在 4 天，Mac 和 Apple Watch 可能受到供應鏈限制影響最大，但整體影響仍然不大。

荷蘭半導體設備 ASML ADR (ASML-US) 下探 4.55% 至每股 409.00 美元。外媒引述消息人士報導，美國官員正在遊說 ASML 禁止向中國出售一些較舊的極紫外光 (EUV) 曝光機或深紫外光 (DUV) 系統，進一步擴大對中禁售設備範圍。

英國製藥巨頭阿斯特捷利康 (AZN-US) 下跌 0.67% 至每股 65.51 美元。該公司週二宣布斥資 12.7 億美元收購 TeneoTwo 以強化其血液癌症產品線，預計今年第三季完成收購。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.55% 至每股 699.20 美元。由於上海停工和供應鏈挑戰，特斯拉在 2022 年第二季交車數為 254,695 輛，結束了近兩年來連 7 季創新高的表現。市場傳出未來幾週中國廠和德國廠部分生產線將停工，摩根大通分析師認為，特斯拉產能和財報可能受到德國柏林跟美國奧斯汀廠特定執行問題的影響，故將特斯拉目標價從 395 美元下調至 385 美元，遠低於 Refinitiv 調查的共識預期。

美國第二大車廠福特 (F-US) 下跌 1.02% 至每股 11.20 美元，年初至今股福特價近乎腰斬。福特公布第二季銷售數據年增 1.8% 至 483,688 輛，遠低於分析師預期的 3.3% 至 5.1% 年增率。

經濟數據

美國 5 月工廠訂單月增率報 1.6%，預期 0.5%，前值 0.7%

美國 5 月耐久財訂單月增率修正值報 0.8%，預期 0.7%，前值 0.7%

華爾街分析

投行巴克萊表示，美國取消部分中國商品的關稅，對美國通膨和人民幣只會產生適度的影響。

Oppenheimer 首席投資策略師 John Stoltzfus 指出：「隨著今年上半年過去，投資人不禁想知道今年會發生什麼，到目前為止，不確定性、混亂和功能障礙的程度已經提高，這些因素擾亂各種資產類別的價值。」

Pimco 基金經理 Erin Browne 預計，今年債市不會有夏季常見的平淡景象，有通膨見頂跡象出現前，市場將度過一段艱難時期。

富國銀行資深經濟學家 Sam Bullard 指出：「目前聯準會鷹派基調應該是普遍的，我們將密切關注官員們正在監測的通膨證據，以判斷貨幣政策走向。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主