通膨衝擊 傳OPEC估明年石油需求成長放緩

路透周二（14 日）援引石油輸出國組織（OPEC）代表與業內知情人士消息報導，由於原油與燃料價格飆升推高通膨、拖累全球經濟，2023 年全球石油需求成長將放緩。

燃油使用量持續反彈，且即使價格創新高，但今年燃油使用仍將超過 2019 年水準，然而高油價已侵蝕 2022 年的成長預測，市場也多預期，2023 年成長將放緩。

據報導，一名 OPEC 代表與另一名知悉 OPEC 想法的消息人士表示，預估 2023 年全球石油需求成長為每日 200 萬桶或更少，成長幅度僅 2%，而 2022 年預估需求為每日 336 萬桶。

據悉，OPEC 預估將在 7 月 12 日的月報中公布首次 2023 年的石油需求預測，同時國際能源署（IEA）首次對 2023 年石油需求預測，也將將在周三（15 日）發表月報時公布。

OPEC 與位於巴黎的 IEA 的預測備受外界矚目，以便從中窺探未來 OPEC 石油供應政策可能的發展方針。

報導稱，OPEC 正在聚焦燃油價格高漲導致石油需求下滑的跡象。兩名 OPEC 代表表示，需求下滑可能會在未來幾個月對石油使用造成影響，不過其中一名代表稱，美國目前尚未有這種跡象，因為近期該國數據顯示汽油需求仍在高檔。

其他資深業內消息人士也表示，2023 年的石油需求增速將放緩，初步預估需求增速為每日 200 萬桶或更少，低於 2022 年的每日 260 萬桶，他稱：「每桶 120 美元的原油價格正影響需求，且這種情況已經發生」。

報導提到，考慮到經濟前景與地緣政治不確定性的變化，其中包括俄烏衝突、中國應對疫情採取的封控措施，對石油需求預測不得不大幅修正。

截稿前，8 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.93%，至每桶 123.41 美元；7 月到期的西德州原油期貨上漲 0.85%，至每桶 121.96 美元，原油價格仍維持在每桶 120 美元上方。