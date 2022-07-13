〈能源盤後〉美元強勢 中國疫情再起 WTI、Brent均跌破100美元關卡 收3個月低點

原油期貨價格周二 (12 日) 大跌，WTI 原油和 Brent 原油均跌破 100 美元，觸及 4 月以來最低點，係因受挫於強勢美元以及對中國防疫限制恐導致需求放緩的擔憂情緒。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 8.25 美元或 7.9%，收每桶 95.84 美元，為最近月 WTI 期貨 4 月 11 日以來最低收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 7.61 美元或 7.1%，收每桶 99.49 美元，同樣觸及 4 月 11 日以來最低點。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 5.7%，收每加侖 3.2646 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.8%，收每加侖 3.6626 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.1%，收每百萬 Btu 6.163 美元，吐回周一 6.5% 漲幅的一大部分。

市場推動力

分析師表示，對經濟衰退的擔憂情緒壓迫周二美股和大宗商品交易，上海新冠病例上升與進一步封鎖的威脅也令原油承壓，因為市場害怕上海再次封城。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 提到中國當局對新冠病毒「清零政策」的堅持，「意味中國石油需求面臨下行風險，因為以病例數量來看，預計又會再次限制流動性。西方國家則面臨昂貴的能源價格和不斷的升息，加劇大眾對經濟衰退的擔憂，唯恐經濟衰退嚴重衝擊石油需求。」

美元飆升，歐元相對跌至與美元持平，不利大宗商品價格，因為這會削弱大宗商品對非美元買家的吸引力。

石油輸出國組織 (OPEC) 周二維持對今年全球石油需求增長的預期在 340 萬桶 / 日不變，總需求預計平均為 1.003 億桶 / 日。

OPEC 在其月報預期，明年全球石油需求成長將放緩至 270 萬桶 / 日，總需求預計平均為 1.03 億桶 / 日，「係因主要消費國的經濟表現依然穩健，以及地緣政治形勢的改善，與中國對新冠病毒疫情的抑制。」

美國拜登總統本周末將拜訪沙烏地阿拉伯。分析師認為，沙烏地阿拉伯可能準備多少放寬一些生產限制，但供應前景恐難因單這次拜訪就發生重大轉變。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示：「儘管美政府呼籲增加供應量，對抗汽油高價，但由於 OPEC + 成員已嚴重低於自行設定的產量目標，近幾個月國際閒置產能估值一直穩定下降。」

與此同時，能源資訊署 (EIA) 周二發布每月短期能源前景報告，降低 WTI 和 Brent 原油以及天然氣今年的價格預期。

EIA 預計周三公布上周美國石油供應數據。根據 S&P Global Commodity Insights. 調查，平均而言，分析師預期上周 (7/8 止) 原油供應量增加 140 萬桶、汽油供應量下降 20 萬桶、蒸餾油供應量增加 90 萬桶。