〈能源盤後〉俄恐切斷北溪一號 天然氣飆漲6.5% 中國防疫限制 原油續跌

天然氣期貨價格周一 (11 日) 上漲，收登本月最高點，係因歐洲主要管道可能延長關閉時間。

與此同時，由於中國試圖遏制新冠肺炎病例上升，因而限制活動導致能源需求風險上升，WTI 原油期貨價格收低。

此外，美國喬登總統本周排定拜訪沙烏地阿拉伯，以期恢復兩國關係。

能源商品價格

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 6.5% 或 39 美分 ，收每百萬 Btu 6.426 美元，為最近月期貨 6 月 29 日以來最高收盤價。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 70 美分或 0.7%，收每桶 104.09 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 8 美分或近 0.1%，收每桶 107.10 美元，扭轉早盤跌勢，收登 1 周高點。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 3.4622 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 3.7681 美元。

市場推動力

Zaner 周一分析報告指出，天然氣價格急劇攀升，係因俄羅斯以維修為由，預計關閉北溪 1 號天然氣管 10 日，以及「美國廣泛地區氣溫高於常態」。北溪 1 號將天然氣管將天然氣自俄羅斯輸送到德國。

《華爾街日報》周一報導，德國能源部長和法國財政部長周日警告，俄國普丁總統政權恐利用此次維護來停止天然氣供應，以報復西方國家對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁。

瑞銀策略師周一報告寫道，管道關閉的行動引發市場擔憂，唯恐向歐洲管道輸送天然氣的重要管道不再開啟。

在此回維護之前，俄羅斯國有能源公司 (Gazprom) 以渦輪機設備交付延遲為由，上個月已將北溪 1 號的天然氣供應量減少 60%。

俄羅斯去年委託加拿大修理該渦輪機，因為戰爭爆發，加拿大曾考慮扣留渦輪機不與歸還，但加拿大周日同意將已修復的北溪 1 號加壓渦輪機返還德國。

與此同時，原油繼上周走跌後，周一續跌。上周因市場擔憂經濟衰退恐衝擊原油和其他大宗商品，令 WTI 原油價格摔入熊市。周一中國北京數個城市實施嚴格限制以應對具有高度傳染性的 BA. 5 omicron 變種株傳播，令市場益發擔憂需求前景。

中國是世界上最大的石油進口國，該國的防疫限制被認為是縮限 2022 年原油價格飆升的一大因素。

分析師表示，原油供應緊繃可能會成為原油價格的支撐地板。穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 報告指出，俄克拉荷馬州庫欣的紐約商品交易所交割中心的儲油量仍「面臨 2014 年 10 月以來首此下降至 2000 萬桶以下的危險。」

他認為，中國最大的儲存設施只有 2100 萬桶，「以定義來說，很難想像原油價格會因此止漲且直線下降，並在低於 88.43 美元的 61.8% 回撤位交易。」

拜登即將造訪沙烏地阿拉伯，過去人權團體以及部分民主黨盟友皆警告他的出訪將會傷害美國對於守護人權的承諾與保證。

因為 2018 年沙國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在土耳其遇害，美國白宮 2021 年 2 月發布哈紹吉謀殺案的情資報告，確定沙國王儲穆罕默德是批准該行動者。拜登此舉等於向沙國領導階層示意，即使他們嚴重侵害人權，也不需要付出任何代價。

RBC 資本市場 Helima Croft 領導的分析團隊在報告中表示：「在拜登訪問後，沙烏地阿拉伯可能會同意放寬石油產量，但在現行 OPEC + 協議延長至 12 月的背景下，領導階層恐得努力尋求解決辦法 (但在經過長時間恢復產量後，下個月將完全回填先前減產的程度)。」



