〈台幣〉股匯雙殺收29.895元探25個月新低 往30大關靠攏

台北股匯今 (12) 日上演雙殺走勢，大盤重挫近 400 點，摜破萬四，外資持續提款並匯出，新台幣兌美元匯率盤中也重貶近 1 角，失守 29.9 元關卡，往 30 元大關靠攏，但終場貶幅略收斂，以 29.895 元關門，貶值 7.7 分，續創 25 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值放大 19.73 億美元。

市場聚焦 13 日即將公布的美國消費者物價指數 (CPI)，預期 6 月仍將繼續上揚，攀 40 年新高，白宮更發布新聞示警，數據將非常高，籲外界做好準備，此報告可能會強化聯準會鷹派立場，採取更激進的緊縮政策。

美元指數 11 日暴衝大漲，使得亞幣今天普遍走弱，新台幣兌美元匯率最低來到 29.915 元，貶值 9.7 分，終場收 29.895 元，貶值 7.7 分，為 2020 年 6 月上旬以來新低水準，為避免匯市貶勢過猛，央行也適時進場調節，帶動台北外匯市場成交金額放大至 13.43 億美元，元太外匯市場成交金額 6.3 億美元。

美國通膨陰霾再起，台股湧現賣壓，為亞股中最弱，電子、金融、傳產應聲倒地，高價股也慘遭拋售，加權指數盤中跌幅擴大，失守萬四大關，終場大跌 389 點，收在 13950 點，再創 19 個月新低。三大法人共賣超 139.31 億元，外資持續賣超 96.84 億元，為連續 3 個交易日提款。

關注主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.80%，歐元重貶 1.01%，韓元貶值 0.62%，人民幣貶 0.43%，新加坡幣貶值 0.4%，日圓貶值 0.39%，新台幣也貶 0.26%，亞幣全面跳水。