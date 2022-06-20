葉倫示警 通膨將持續至年底 中國出口受阻是主因

美國財政部長葉倫表示，「高到令人無法接受的物價」，可能會持續至年底，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特則說，需要兩年時間才能讓通膨率回落至聯準會（Fed）的 2% 通膨目標。

葉倫周日（19 日）說：「今年以來我國通膨率一直都很高，且可能持續至年底。」 她預料經濟將減緩，但衰退並非完全不可避免，原因是美國民眾擁有不少積蓄，且勞動力市場強勁。

美國 5 月通膨率衝上 8.6%，寫下 40 年來最高水準，顯示物價壓力日益拖累經濟，並促使上周 Fed 升息 3 碼，為 1994 年來最大升幅。

葉倫表示，通膨居高不下，是全球性問題，並非地方性，原因包括烏克蘭戰爭造成能源供應中斷，以及中國封控措施導致出口受阻，且「這些因素不太可能立即消失」。

梅斯特周日也呼應葉倫的看法，表示美國經濟成長腳步將減緩，衰退風險升高。她今年享有貨幣政策投票權。

梅斯特在 CBS「面對國家」節目上說：「衰退風險正在上升，部分原因是貨幣政策原本應該早點轉向」，「經濟成長確實略低於成長趨勢，失業率也略有上升，但那還行」。

梅斯特表示，儘管貨幣政策可針對經濟中的過度需求，但要讓供給側「回到更好平衡狀態」，需要更多時間。她說：「我們不會馬上看到 2% 的通膨率，這需要幾年時間，但通膨會下降。」