葉倫：拜登政府正考慮「重新設置」中國關稅

美國財政部長葉倫週三 (8 日) 表示，拜登政府正考慮「重新設置」對中國進口商品的關稅，將在未來幾週內公布細節，但她警告，調降關稅不是緩解高通膨的萬靈丹。

葉倫週三在眾議院籌款委員會的聽證會上表示，拜登政府正在研究中國輸美產品的「301 條款」關稅的修改，並針對特定產品排除這些關稅，有關關稅計畫的細節將在未來幾週內公佈。

葉倫指出：「美國政府正在積極考慮關稅修訂，就一些中國進口商品的關稅來說，我認為最終是美國人而不是中國人支付，這無疑損害美國消費者和企業，而重新配置這些關稅是更具戰略意義的。」



葉倫評論顯示，拜登政府內部仍持續辯論是否該削減川普時期對數千億美元中國進口產品徵收的關稅。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 和葉倫對 301 關稅的未來看法分歧。戴琪不認為降關稅是應對高通膨的首選工具。她認為，美國必須更深思熟慮、謹慎的全面管理美中關係，希望以戰略角度來考慮降低關稅的議題。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 和葉倫對 301 關稅的未來看法分歧。(圖片：AFP)

由於新冠疫情和俄烏戰爭促使美國通膨率躍升至 40 年來最高，美國總統拜登 5 月 10 日鬆口考慮調降對中國大陸進口產品所加徵的關稅稅率，以解決美國通膨惡化的問題，市場分析，美中關稅戰火有望逐漸平息。