與鴻海交易完成後 Lordstown高層人事異動

電動車新創公司 Lordstown Motors 周二（12 日）表示，公司總裁 Edward Hightower 將取代 Daniel Ninivaggi 出任新執行長且立即生效，後者將擔任公司執行董事長策略角色。

Hightower 曾任職福特汽車 (F-US)、通用汽車 (GM-US) 工程師，資歷相當豐富，此次接任 Lordstown 執行長一職後，將繼續領導該公司與鴻海 (2317-TW) 合資的公司。鴻海在 5 月以 2.3 億美元收購 Lordstown 在俄亥俄州的工廠。

Ninivaggi 在聲明中表示，Hightower 擁有超過 30 年的汽車產業經驗，並為旗下電動車 Endurance 上市準備與鴻海的交易做出重大貢獻，是領導公司以及與鴻海共同展開產品開發工作的完美人選。

Ninivaggi 於 2021 年 8 月加入 Lordstown，此前該公司創始人 Steve Burns 因被指控誤導投資人而離職。Ninivaggi 接任執行長後，主導電動車 Endurance 生產計畫的全面改革，並策劃將工廠出售給鴻海換取資金。Lordstown 表示，Ninivaggi 的新職位將專注於公色策略、策略夥伴與資本募集。

鴻海在 5 月中旬宣布電動車子公司砸下 5,500 萬美元，投資與商用電動輕型卡車供應商 Lordstown 合資的 MIH EV Design LLC，持股比重 55%，將服務全球原廠委託製造（OEM）車廠，並引進 MIH 聯盟開放平台設計。

截稿前，Lordstown(RIDE-US) 盤前上漲 2.89%，每股暫報 1.78 美元。