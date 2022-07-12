傳Meta要求管理層解雇表現不佳員工以精簡人事

據報導，Meta(META-US) 出現人力精簡的最新動向，該公司工程主管要求管理人員考慮並上報表現不佳的員工，以迫使這些員工離開公司。

Meta 遠距工作和工程主管 Maher Saba 在公司內部網路中發文表示，每位經理都需要考慮他們每一個團隊成員為 Meta 帶來的價值。如果表現不佳，那他們就不是公司需要的人，正在拖累公司。作為一名經理，不能允許員工對 Meta 毫無貢獻價值或是造成負面影響。

Saba 要求經理們找出任何表現不佳的員工，並透過公司績效工具提交相關名單。Meta 發言人尚沒有對此發表評論。

Saba 也表示，經理理當了解公司高績效標準並幫助自己和團隊承擔責任，應儘早確定員工表現，並解雇那些無法步入正軌的員工。

Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 日前就已經向員工表示，今年會將招聘工程師的計畫縮減至少三成，警告應為嚴重的經濟衰退做好準備。「如果要賭的話，我會說這可能是我們在近代歷史所看過最嚴重的經濟衰退之一。」

祖克伯表示，Meta 已將今年的工程師招聘目標從下前的約 1 萬名調降至約 6,000 至 7,000 名。除了減少招聘人數外，公司還保留部分職缺，以應對流失的人力，同時加大績效管理力道，淘汰不適任的員工。

投行 Needham 將 Meta 的評級從「持有」調降至「跑輸大盤」。該行分析師馬丁 (Laura Martin) 表示，「我們調降評級，是因為相信未來 2 年 Meta 的成本增速將遠遠超過營收成長。」