Meta新高階機款命名Quest Pro 要價1000美元

彭博 7 日報導，軟體開發者 Steve Moser 在臉書母公司 Meta (META-US) VR/AR 裝置軟體的程式碼中發現，新款高階產品將取名為「Quest Pro」，產品將要價 1000 美元，市場預期下半年將會出貨 200 萬台，並進行一系列硬體更新，據悉該款將採用 MiniLED ，台供應商富采 (3714-TW) 將受惠。

Meta 去年傳出正在開發高階機型，並將專案取名為 Project Cambria，Meta 可能會在今年下半年推出正式名稱，以及產品詳細資訊，消息人士表示，此高階機款售價將達 1000 美元。

Meta 高階機款將進行一系列硬體更新，天風國際分析師郭明錤也曾指出，預計 Meta 高階機款將搭載 MiniLED 螢幕和 2P Pancake 透鏡，採用高通 XR2 處理器平台，以及約 16 個鏡頭。

Meta 通常會在 10 月發布新 VR/AR 產品，郭明錤預計，Quest Pro 預計今年第三季開始量產，下半年出貨量約 200 萬台。

目前 Meta 在 VR 市場有壓倒性的優勢，不過未來蘋果等對手加入戰局後，競爭將趨激烈。蘋果未來幾個月內計劃發表頭戴裝置系統 realityOS，並預計明年推出的頭戴裝置功能與 Quest Pro 相似，有著高效能處理器、混合 AR/VR 技術，供應鏈指出，第一代將搭載 OLED 面板，MicroLED 可能要再等 3 年才會採用。