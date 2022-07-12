台前十大半導體廠6月營收不妙 產業景氣現反轉訊號

研調機構 IC Insights 最新報告指出，記憶體大廠美光 (MU-US) 本季財測遠不如預期，儼然是「礦坑裡的金絲雀」，台灣前十大半導體廠 6 月營收大多呈現月減也是警訊，半導體產業景氣反轉訊號越來越明顯。

美光預估，本季營收將達 72 億美元 (上下浮動 4 億美元)，季減幅達 17%；IC Insights 指出，在傳統旺季期間，營收出現如此陡峭的季減幅度，等同示警第三季旺季記憶體市場需求恐極度疲弱。

IC Insights 表示，台灣半導體廠 6 月營收也出現警訊，前十大半導體廠月營收共月減 5%，前四大業者中，除聯電 (2330-TW)(TSM-US) 外，台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯發科 (2454-TW)、瑞昱 (2379-TW) 營收均較上月衰退，就連優等生聯詠 (3034-TW) 營收月減幅都達 26%，DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 月減幅也有 16%。

IC Insights 指出，在營收呈現月減情況下，一般而言，市場不會特別對產業前景感到憂心，從過去數據來看，半導體廠每季最後一個月的營收，月增幅總是最高。

IC Insights 也說，台積電 6 月營收月減 5%，但 2016-2021 年間，6 月平均營收月增幅達 14%，僅 2018 年月減 13%，市場將關注法說公布的第三季財測，就 2016-2021 年數據來看，台積電第三季營收平均季增 16%，且 2011 年以來，第三季營收均都較第二季成長。