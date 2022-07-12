7/12盤前提醒：上市櫃營收寫最強6月，金控獲利年減58%，存股族該思考？近期操作留意二個指標

行情看法：

台股隨美股持續震盪打底，指數空間不大，個股走勢漸趨分歧，留意法說、財報指引方向

觀盤重點：

1. 7/11(一) 盤勢：早盤指數開高，追價意願不足，電子權值、金融賣壓湧現，指數終場翻黑下跌 124 點，收在 14,340.5 點，成交量縮到僅 1,752.8 億元，創一年半新低量，外資賣超 30.6 億元，投信買超 1.7 億元，融資增加 3.5 億元，櫃買指數 - 0.35%，盤後解盤 https://youtu.be/BrpZiHjrWL8

2. 美股盤後：中國疫情升溫、美債殖利率持續倒掛、馬斯克拒買推特，特斯拉重挫 6.55%、推特崩跌 11.3%，美股主要指數下跌，Nasdaq -2.26%，終止連 5 日反彈行情、費半 -2.46%、S&P500 -1.15%，台積電 ADR -2.88%，台指期貨盤後盤 - 80 點（大仁哥評：利空測試，美股持續震盪打底）

3. 上市櫃營收：受惠中國復工、訂單遞延、新台幣貶值，上市櫃營收 3.84 兆元，寫最強 6 月和最旺上半年，惟因上半年基期墊高，下半年受到通膨和庫存影響，產業旺季會轉趨分歧，個股走勢也會更加分歧（大仁哥提醒：本週起法說、財報公告，例如 7/14 台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 將同日召開法說會，留意指標股釋出景氣和產業展望）

4. 股東人數 vs. 存股：金控 6 月獲利出爐，稅後純益 258.3 億元，年減 58%，股價從第 2 季至今跌幅平均近 20%，15 家金控股東人數達 624.4 萬人，股東人數反創史上新高，4 月以來大增 31.4 萬人，開發金 (2883-TW)、元大金 (2885-TW)、新光金 (2888-TW) 占前 3 名（大仁哥提醒：股東人數創新高的問題發生在台積電和金融股，太多網紅 YouTuber 鼓吹存股好處，台股雖然也確實具有殖利率保護，但當盤勢震盪時，存股要花非常久的耐心，請先思考自己的資金和時間效益是否適合，更多操作觀念和精選個股分享，在我的 Line 和 Telegram 頻道）

5. 本週市場關注美 CPI 數據和財報周利空能否持續鈍化，短線三大賣壓（外資、投信、散戶）趨緩，指數持續震盪打底，上半年基期墊高，下半年類股和個股走勢更趨分歧，選股方向為下半年展望樂觀的趨勢成長中小型股，有績效壓力的投信，會有認養 / 作帳行情，盤勢震盪，拉回守穩、分批承接為宜。

（本專欄作者為 摩爾投顧 證券暨期貨雙分析師 陳昆仁）

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