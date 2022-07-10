通膨、經濟衰退四面楚歌 拜登支持率創歷任總統新低

紐約郵報 9 日報導，通膨、經濟衰退等因素正使美國總統拜登陷入危機，民調機構近期公布數據表示，拜登支持率已暴跌至 30% ，是拜登上任迄今最慘數據，其他民調數據也指出，目前拜登支持率已創下歷任總統最低紀錄。

Civiqs 對美國登記選民的追蹤調查發現，只有不到 3 成美國人肯定拜登的表現， 高達 57% 的人不贊成。

Civiqs 民調發現，拜登正快速流失支持群眾，每個年齡層、教育水準和性別的選民支持率皆低於 40%，其中 18-34 歲最年輕的選民最不滿，僅 21%。

全美 50 個州僅夏威夷州、佛蒙特州對拜登的支持率超過 5 成，整體拜登支持率約 30%，低於 2017 年川普的 39% 最低紀錄。

RealClear Politics 統整多比民調資料表示，拜登目前平均支持率僅 38% ，是歷任總統最低紀錄。

經濟衰退隱憂四起，汽油價格接近歷史高點，通膨正快速蔓延，美中關稅取消與否遲遲未決，白宮遲遲未能提出明確對策，僅靠聯準會升息因應，且晶片法案、社會福利刺激政策未有進展，引發企業、民眾不滿。

另外，近期大規模槍擊事件使槍支管制議題也浮上檯面，再加上墮胎法案也引起多地出現示威，拜登政府正面臨多項挑戰，民主黨年底的期中選舉情勢正陷入水深火熱之境。