〈貴金屬盤後〉強勢美元繼續碾壓黃金 金價收在9個月低點

繼上周連續第四周收黑後，黃金期貨繼續受美元走強打壓，並在周一 (11 日) 創下 9 個多月以來最低收盤價。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 10.60 美元或 0.6%，報每盎司 1731.70 美元。FactSet 數據顯示，這是黃金期貨自 2021 年 9 月 29 日以來最低收盤價。

自從今年觸及每盎司 2000 美元高點以來，金價大部分損失源自美元走強和美債殖利率上升，這增加了黃金的持有成本，進而降低黃金對投資人的吸引力。

美債殖利率從 6 月中旬的高點回落後，過去幾天持續回升，與此同時，歐元疲軟使 ICE 美元指數升至約 108 左右的 20 年新高。

AvaTrade 首席市場策略師 Naeem Aslam 表示：「貴金屬的走勢在很大程度上受到美元所推動，而美元指數一直都保持強勁。上周五 (8 日) 公布的非農為聯準會 (Fed) 的鷹派貨幣政策提供支撐，因此下一次升息 3 碼的可能性很大，這代表美元將更加強勢，令金價承壓。」

接下來，交易員將等待本周的重要經濟數據，包含周三 (13 日) 的消費者物價指數 (CPI) 和周四 (14 日) 的生產者物價指數(PPI)。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 稱：「通膨正在和金價展開拉鋸戰，貴金屬試圖守住底線。」他認為，周三的 CPI 報告將強化 Fed 在本月稍晚積極升息的期望，並推高對 9 月會議的預期。

Moya 並表示，因華爾街關注 Fed 是否會讓經濟陷入衰退窘境，王者美元可望維持強勁態勢，這對黃金來說會是一個艱難的環境。

他說：「黃金依然很脆弱，我們可能會在 1700 美元水平觀察到賣壓測試，並在 1670 美元關卡獲得支撐。」

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