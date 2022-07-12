推特與馬斯克「分手」後 華爾街投行估股價要跌40%

在馬斯克終止推特 440 億美元的收購協議後，推特周一（11 日）股價開低走低，一度跌近 10%。華爾街分析師普遍認為，推特股價將自由落體式下跌，其中投行 Jefferies 預估推特股價將跌至每股 22 美元，這意味著與上周五收盤價相比將下跌 40%。

截稿前，推特 (TWTR-US) 盤中股價下跌 8.79%，每股暫報 33.58 美元，市值報 256.76 億美元。

華爾街分析師一致認為，如果馬斯克收購邀約落空，推特股價可能會繼續下挫，甚至跌破每股 30 美元。

華爾街投行 MKM Partners 認為：「如果投資人開始認為這次的併購可能會落空，推特股價可能會在每股 24 至 26 美元左右的位置才會獲得支撐。」這意味著較上周五周收盤價下跌 35%。

彭博認為，馬斯克的信未能提出終止合約令人信服的理由，且鑒於推特在法律上的優勢，預估馬斯克可能需要支付 5 億至 80 億美元才能和解並結束。

另一家投行 Jefferies 則認為，如果最終收購落空，推特股價跌至每股 23.5 美元也不意外，並稱如今的情景，將使推特股價跌至在新冠疫情爆發時的每股 22 美元。這意味著推特股價與上周五收盤價相比將下跌 40.3%。

Jefferies 分析師 Brent Thill 認為，馬斯克終止合併的意圖更多是基於最近市場的拋售，而非推特上的虛假帳戶比例未能達到他的要求。

Thill 說：「市場對推特的注意力將轉向核心基本面，我們認為這些基本面已經被馬斯克收購一事與當前線上廣告面臨的困境所擾亂。」

Truist 證券則認為，如果推特未能完成此次收購，股價可能跌至每股 25 至 30 美元，並稱馬斯克想從交易中全身而退「極度不可能」發生。

投行 Baird 稱，現在的情況意味著，收購有 9 成不會發生，不過推特會得到一些賠償可能提振股價。