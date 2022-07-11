鉅亨美股雷達：市場關注本週關鍵通膨數據 推特最快本週提告馬斯克

美股重要看點：

市場持續消化最新就業報告強勁數據，並展望本週公布的通膨數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.056%，美股期貨週一 (11 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.43%，標普 500 期貨跌 0.53%，那斯達克 100 期貨跌 0.71%。

投資人正在期待本周的關鍵通膨數據。6 月消費者物價指數 (CPI) 將於周三 (13 日) 公布，預計包括食品和能源在內的整體通膨率將升至 5 月的 8.6% 以上。只有看到通膨數據觸頂放緩，Fed 才可能放慢升息步伐。

投資人關注通膨的同時，Q2 美股企業財報也將陸續揭曉。本週的財報季由銀行股領銜登場。Refinitiv IBES 數據顯示，標普 500 指數成分股企業第二季獲利預估將增長 5.7%，第三季和第四季的獲利預期雖遭下修，增長率分別仍達 10.9% 和 10.5%。

投資人上周五 (8 日) 消化了 6 月就業報告，非農新增就業報 37.2 萬人，遠優於市場預期的 26.8 萬人，失業率報 3.6%，與 5 月持平，仍維持在 50 年以來低點附近，目前為止強勁的成長態勢表明，就業市場人才招聘需求蓋過對經濟衰退的擔憂。

穩健的就業報告可能強化 Fed 在本月稍晚再次升息 3 碼的觀點。此前，Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 與聖路易 Fed 總裁布拉德 (James Bullard) 均表示，支持升息 3 碼。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月諮商會就業趨勢指數，前值 119.77

重要個股動態：

馬斯克 (Elon Musk) 在 8 日透過律師發函推特 (TWTR-US)，希望終止 440 億美元的收購交易。知情人士透露，推特已聘請重量級律師事務所，最快本週向馬斯克提起訴訟。

報導指出，在馬斯克宣布終止收購推特後，推特便找上了擅於處理企業併購爭端的美國知名律師事務所 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz。若是推特對馬斯克正式提起訴訟，兩方恐將面臨長時間的法律戰。

TWTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果 (AAPL-US) 今年秋季有望推出「Pro」版本的 Apple Watch，來與各大廠競爭運動手錶市場。

近期對於蘋果 Apple Watch 的傳言不少，消息指出蘋果將推出有史以來螢幕最大的智慧手錶，搭載更大的電池和更堅固的金屬錶殼。彭博社的記者 Mark Gurman 在他最新「Power On」專欄中表示，新款的 Apple Watch 的名稱將是 Apple Watch Pro，如同其他蘋果產品皆有 Pro 版本。

Gurman 也表示，蘋果發表新款高階款 Apple Watch 的時機相當重要，因其最大競爭對手三星電子的 Watch Pro 5 預計將於下個月發布。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

格芯（GlobalFoundries）與意法半導體（STMicroelectronics）周一（11 日）將宣布在法國興建半導體工廠的計畫，投資近 40 億歐元，這是歐洲努力提高微晶片獨立性的一環。

此舉將有助於支持歐盟執委會推動 2030 年前生產全球 20% 微晶片的目標。這項規模 430 億歐元（453 億美元）的法案，讓各國政府可為晶片製造計畫提供補貼。