推特律師團：馬斯克片面終止交易是無效的

推特律師團週一 (11 日) 表示，推特沒有違反收購協議中規定的任何義務，馬斯克片面終止收購推特交易是無效的而且錯誤的。

全球首富馬斯克上週五 (8 日) 委任律師在致推特的信件中指出，希望終止以 440 億美元收購推特的交易。信函中指出，推特嚴重違反收購協議的多項條款，似乎在馬斯克簽署收購協議時提供虛假和誤導性的內容，並且很可能讓公司蒙受重大不利影響。

推特隨後聘請知名美國律師事務所「Wachtell, Lipton, Rosen & Katz」打算提告馬斯克一方。

推特律師團隊週一回函馬斯克指出，推特沒有違反收購協議中規定的任何義務，推特無法也不太可能令 (馬斯克的) 公司蒙受重大不利影響。

Wachtell 的權威律師 William Savitt 於信中寫道：「本收購協議未終止，銀行債務承諾書和股權承諾書仍然有效，推特要求馬斯克先生與貴方遵守其在本協議下的義務，包括其各自盡其合理最大努力完成與促使本協議所述交易有效的義務。」

推特聘請的律師事務所 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 總部位在紐約，律師團隊包含專精企業併購的權威律師 William Savitt ，以及德拉瓦州衡平法院 (Delaware Court of Chancery) 前院長 Leo Strine 等。一旦推特正式向馬斯克提起訴訟，兩方料將引爆一場曠日廢時的法律大戰。

馬斯克宣布放棄收購後，華爾街紛紛看空推特，Rosenblatt 分析師研判，如果最終推特無法被馬斯克收購，推特股價可能僅值每股 11 美元。推特 (TWTR-US) 週一股價血崩 11.40% 至每股 32.65 美元，比馬斯克 4 月份同意支付的每股 54.20 美元收購價低 40%，自交易宣布以來已下跌約 33%。