推特聘請重量級律師 本週將提告馬斯克

馬斯克 (Elon Musk) 在 8 日透過律師發函推特 (TWTR-US)，希望終止 440 億美元的收購交易。知情人士透露，推特已聘請重量級律師事務所，最快本週向馬斯克提起訴訟。

報導指出，在馬斯克宣布終止收購推特後，推特便找上了擅於處理企業併購爭端的美國知名律師事務所 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz。

該律師事務所位在紐約，推特聘請的律師包含專精企業併購的權威律師 William Savitt，以及德拉瓦州衡平法院 (Delaware Court of Chancery) 前院長 Leo Strine 等。若是推特對馬斯克正式提起訴訟，兩方恐將面臨長時間的法律戰。

最初，馬斯克在 4 月 25 日宣布透過其三家控股公司「X Holdings I」、「X Holdings II」和「X Holdings III」以每股 54.2 美元，總價值約為 440 億美元收購推特，預計交易將在今年內完成。但不久後他便要求推特提供有關假帳號的內部數據，導致收購案陷入僵局。

推特董事長 Bret Taylor 上週五推文表示：「推特董事會承諾按照與馬斯克商定的價格和條款完成交易，採取法律行動來執行併購協議，有信心可以贏得勝訴。」

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 日前發布的報告指出，馬斯克按原計畫收購推特的可能性不到 5%，目前維持 54.20 美元的收購價基本上不可能。市場密切關注推特假帳號和馬斯克融資問題，馬斯克以更低的價格重新談判交易的可能性達 60%，完全放棄的機率是 35%。