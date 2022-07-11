北美客戶出貨放量 世芯-KY 6月、Q2雙寫新高

ASIC 廠世芯 - KY(3661-TW) 今 (11) 日公布 6 月營收 10.57 億元，月增 5%，年增 32.46%，第二季合併營收 29.7 億元，季增 13.47%，年增 8.95%，累計上半年營收 55.87 億元，年增 3.76%；受惠北美客戶訂單逐步放量，世芯 - KY 6 月、第二季營收雙寫新高，上半年也重返正成長。

世芯 - KY 第二季儘管受 ABF 載板供應商產能不足、CoWoS 良率等因素干擾，影響營收成長力道不如預期，但隨著北美 AI 客戶案件進入量產，累計營收也改寫同期新猷、並重返成長軌道。

世芯 - KY 為因應 ABF 載板短缺，今年也新增 1 家供應商，最快第四季就可開始供貨，公司也已預付訂金綁定原料，預期明年可增加約當 1 億美元營收的載板供應量。

展望後市，世芯 - KY 已在先進製程設計端站穩腳步，並接獲各大地區的訂單，包括中東、北美、中國、日本等區域，整體設計需求仍相當強勁，樂觀看好未來數年成長態勢。

外資也認為，隨著中國政府去美化、半導體自主化的趨勢不變，當地 CPU 業者蓬勃發展，開案需求大增，而世芯 - KY 在手訂單就有 3-4 個中國案件，且皆為先進製程，將成為未來營運成長動能之一。