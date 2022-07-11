存股族撿便宜 00878今年定期定額增加3.7萬戶

台股今 (2022) 年上半年大跌，存股族趁勢定期定額撿便宜，據證交所統計，ETF 資料中，今年以來截至 5/31，以國泰永續高股息 ETF (00878-TW) 的定期定額交易戶數成長顯著，共增加超過 3.7 萬戶。

國泰永續高股息 ETF 是市面上唯一結合「ESG + 高股息」的台股 ETF，其定期定額交易戶數從 2021 年底的 39,487 戶到 2022 年 5 月底的 76,543 戶，總共增加 37,056 戶。

據 Bloomberg 資料，以 00878 所追蹤的 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數進行定期定額試算，近 1 年市場動盪下定期定額含息報酬有 1%，定期定額 2 年則有 13% 的好成績，定期定額 3 年達 24%，定期定額 5 年可達 40%，顯示拉長投資戰線後，有機會創造更豐厚的收益。

展望後市，國泰投信 ETF 研究團隊表示，全球景氣雖有下修，但尚未出現明確的衰退訊號，在通膨數據明顯改善前，市場震盪仍大，高殖利率股及具成長前景、業績支撐、本益比合理的績優股，有望成為市場關注焦點。

此外，國泰投信 ETF 研究團隊進一步指出，回顧歷史資料，自 2015~2021 年間，台灣加權指數跌至波段最低點後，都能在 1 個月及 3 個月回溫，反彈幅度分別為 10% 與 14%，且目前台股受全球通膨及經濟成長疑慮影響，6 月創下 1990 年 9 月以來單月最大跌點，在融資減少下，短線有望跌深反彈，投資策略上切忌追高殺低，建議投資人採「微笑曲線」投資，長線分批進場或定期定額方式，降低進場風險，每月固定投資，以 3 年為一周期停利不停損，長線收益可期。