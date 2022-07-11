關鍵一周來臨！這些重要大事將左右市場動向

日本前首相安倍晉三遭槍擊不幸身亡，消息一出引發全球震驚，同時也令日本本次選舉提前投票的比例創下歷史新高。而修憲派勢力在此次改選一共拿到 93 席，自民黨則獨立拿下 63 席，市場雖解讀為替日本央行貨幣政策背書，但日圓創下 24 年來新低。而上週五美股四大指數漲跌互見，標普 500 指數下跌 3.24 或 - 0.08%，道瓊指數下跌 46.4 或 - 0.15%，納斯達克則是上漲 13.96 或 + 0.12%，費城半導體指數上漲 12.14 或 + 0.47%，美國股市的動盪，也間接使本日台股相當震盪，開盤一度上漲 60.5 點或 + 0.42% 隨後賣壓出籠，盤中一度跌 150 點或 - 1.04%，終場下跌 124 點或 - 0.86%，收在 14340 點，成交量為 1729 億。

對此永誠國際投顧分析師劉良梅表示，今年以來全球並不平靜，俄烏戰爭、通膨都替金融市場帶來了波動，日前日本前首相遭到槍擊不幸身亡，安倍經濟三支箭是否能延續，還是會因國際形勢被迫轉向，也是投資人需要留意的。

而近本周財經重要大事相當的多，堪稱關鍵一周

如上方所示，除國安基金開例會外，(13) 日美國將公布的 CPI，(14) 日則是有 PPI、FED 景氣褐皮書、台積電、大立光法說會，隨後則是美國的超級財報周。

而是本次 CPI 數據的情況，市場關注焦點在於通膨是否觸頂，台積電、大立光的法說會則是牽動半導體與消費性電子的相關展望，也是影響台股盤面資金的關鍵所在，因此劉良梅認為本日台股指數相對震盪、量縮，應是本周有許多重要大事待公布，市場相對觀望所致。

所以在周四以前，建議投資人樂觀看待，審慎操作。

<更多第一手獨家資訊>

梅姊 LINE ID : https://lihi1.com/d7YZ6

YouTube 頻道 : https://lihi1.com/ov5Ch

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險